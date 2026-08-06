¿ICE en las urnas? Las leyes blindan el voto frente a cualquier intimidación federal

La posibilidad de que agentes federales, incluidos elementos del ICE, sean desplegados cerca de los centros de votación durante las elecciones intermedias ha generado preocupación entre organizaciones civiles y especialistas en derecho electoral. Aunque el presidente Donald Trump y algunos de sus aliados han insinuado la necesidad de reforzar la vigilancia para garantizar “elecciones honestas”, expertos sostienen que utilizar agentes armados para intimidar al electorado sería una violación de la legislación federal.

Un análisis publicado por el Brennan Center for Justice, elaborado por la abogada Hayne Yoon, explica que la ley estadounidense prohíbe expresamente que tropas o funcionarios federales armados intervengan en los procesos electorales o influyan en la participación ciudadana. El documento subraya que cualquier intento de intimidar a los votantes podría derivar en acciones judiciales inmediatas.

Las leyes prohíben la intimidación en las elecciones

El informe recuerda que normas federales como las secciones 18 U.S.C. §§ 592, 593 y 595 impiden que funcionarios civiles o militares desplieguen fuerzas armadas en lugares donde se desarrollan elecciones. Además, otras disposiciones castigan cualquier intento de intimidar o impedir que una persona ejerza su derecho al voto.

“A pesar de la amenaza implícita, la ley es clara: enviar agentes federales armados, como los de ICE, a los sitios de votación es ilegal”, señala el documento del Brennan Center for Justice.

La organización añade que estas disposiciones fueron creadas precisamente para evitar que un gobierno utilice el poder del Estado para influir en el resultado de una elección.

Autoridades y organizaciones preparan respuesta

El reporte también explica que fiscales, autoridades electorales y organizaciones de derechos civiles ya cuentan con estrategias legales para responder si llegara a registrarse un despliegue de agentes federales en centros de votación.

Entre las medidas previstas se encuentran la presentación de demandas para solicitar órdenes judiciales, ampliar los horarios de votación en caso de interrupciones y garantizar que ningún ciudadano deje de votar por temor.

Asimismo, el Brennan Center recomienda a la ciudadanía documentar cualquier incidente, reportarlo a las líneas de protección electoral y evitar difundir información sin verificar que pueda generar pánico o desalentar la participación.

Aunque hasta el momento no existe evidencia pública de un plan oficial para desplegar agentes federales en las urnas, especialistas consideran que las declaraciones de funcionarios han incrementado la inquietud entre organizaciones que vigilan el respeto a los derechos electorales y la democracia en el país.

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