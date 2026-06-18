Demócratas quieren impedir que ICE despliegue agentes en centros de votación

El gobierno del presidente Donald Trump ha amagado con enviar agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) a centros de votación en las elecciones intermedias del 3 de noviembre, pero una ley impulsada por demócratas busca impedirlo.

El proyecto de a Ley de Protección de los Centros de Votación (Protect Our Polls Act) es impulsada por los senadores demócratas Alex Padilla (California), miembro de mayor rango del Comité de Reglas y Administración del Senado y exsecretario de Estado de California; Elissa Slotkin (Michigan), Tammy Baldwin (Wisconsin), Ruben Gallego (Arizona), Mark Kelly (Arizona), Amy Klobuchar (Minnesota), Jacky Rosen (Nevada) y Raphael Warnock (Georgia).

“El derecho al voto es la base de nuestra democracia”, declaró el senador Padilla. “Ningún estadounidense debería tener que pasar por una línea de tropas federales, agentes del ICE o agentes armados para ejercer ese derecho”.

El proyecto busca reforzar la legislación vigente que restringe el despliegue de fuerzas militares y agentes federales armados en los centros de votación, al cerrar cualquier laguna legal que el gobierno de Trump busque utilizar para sus fines, indicaron los denadores en un mensaje conjunto.

“Como infante de marina, juré lealtad a la Constitución, no a un presidente”, expresó el senador Gallego. “Utilizar a nuestros militares para intimidar a los estadounidenses en las urnas es repugnante, ilegal y constituye precisamente el tipo de abuso que esta ley detiene de plano”.

Los senadores buscan que la administración federal proporcione al Congreso información de inteligencia, justificación legal y pruebas que un gobierno estatal o local –organizadores de los procesos electorales– no puede hacer frente a una amenaza.

El senador Slotkin consideró que el plan de la administración Trump es socavar el proceso electoral.

“El presidente Trump ha estado diciendo abiertamente lo que muchos piensan: quiere socavar nuestras elecciones por todos los medios posibles y se niega a descartar el envío de militares uniformados a los centros de votación o para recoger boletas y máquinas de votación”, acusó. “Desde 2020 hasta la semana pasada, el presidente Trump se ha esforzado por sembrar dudas sobre los resultados electorales”.

Los estados como Arizona, Georgia, Minnesota y Wisconsin y Michigan, son algunos donde el presidente Trump ha indicado que ha habido algún fraude electoral.

La senadora Baldwin advirtió que las elecciones permiten a los votantes expresar su voz, por lo que el intento de despliegue de militares y agentes de ICE en centros de votación es una forma de “intimidar”.

“El presidente Trump está considerando abiertamente enviar agentes federales armados a nuestras escuelas, iglesias, estaciones de bomberos y otros centros de votación“, agregó Baldwin. “El presidente Trump ha demostrado una y otra vez que está dispuesto a usar y abusar de todo el poder del gobierno federal para intimidar y perjudicar a los estadounidenses, castigar a sus oponentes y salirse con la suya. Y eso es precisamente lo que intenta hacer este noviembre, porque teme rendir cuentas”.

Los senadores Kelly y Klobuchar se sumaron a ese temor de intimidación del electorado este noviembre y los senadores Rosen y Warnock señalaron que el amago del gobierno de Trump es un intento de “impedir que el pueblo estadounidense haga oír su voz este noviembre”.

Una acción que violaría la ley

El presidente Trump y sus aliados de partido han acusado fraude electoral, incluidas afirmaciones de que millones de inmigrantes indocumentados han votado, aunque diversos estudios han confirmado que estos hechos son poco comunes.

“Parte de la iniciativa para desplegar a los agentes de ICE en los sitios de votación nace de la insistencia de la administración, sin pruebas, de que multitudes de personas no ciudadanas están votando”, indicó un reporte del Brennan Center for Justice en marzo pasado. “La votación no ciudadana es ilegal y extremadamente infrecuente”.

El Brennan también explicó que enviar agentes federales a centros de votación violaría una ley aprobada en 1865.

“Las elecciones son especiales. Hay leyes federales y estatales específicas que hacen que este tipo de acciones [el envío de agentes federales] sean ilegales”, indica el análisis. “Enviar a ICE o a otros agentes federales armados a las urnas es ilegal porque las leyes federales prohíben a los oficiales federales interferir en las elecciones”.

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