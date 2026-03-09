Schumer responde a Trump tras amenaza de no firmar ninguna orden hasta aprobar Ley SAVE

El líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, criticó este lunes la advertencia del presidente Donald Trump de no firmar ninguna legislación hasta que el Congreso apruebe la llamada Ley SAVE, una iniciativa electoral impulsada por republicanos que ha generado un fuerte enfrentamiento político en Washington.

Para muchos, se trata de la última batalla entre demócratas y republicanos, ahora bajo la Safeguard American Voter Eligibility Act (Ley de Protección de la Elegibilidad de los Votantes Estadounidenses), aprobada por la Cámara de Representantes el 12 de febrero.

La iniciativa busca establecer nuevos estándares federales para el registro y la emisión del voto en elecciones federales, centrados en la exigencia de prueba de ciudadanía y en requisitos más estrictos de identificación con fotografía. Esto sucede a medida que se acercan las elecciones de medio mandato en noviembre.

Donald Trump is preparing to hold our government hostage unless we help him undermine our right to vote, our elections, our democracy.



This is what he does. He's a thug and a bully.



Democrats will not support passage of the SAVE Act under any circumstances. pic.twitter.com/SGe8y4r2QN — Chuck Schumer (@SenSchumer) March 9, 2026

Trump afirmó en redes sociales que la aprobación de esa norma debe ser prioritaria y advirtió que bloqueará otras leyes hasta que sea aprobada. “Debe hacerse inmediatamente… Como presidente, no firmaré otras leyes hasta que se apruebe”, escribió el mandatario, al insistir en que el proyecto debe exigir identificación de votantes y prueba de ciudadanía para participar en elecciones federales.

Ante esas declaraciones, Schumer acusó a Trump de intentar presionar al Congreso para aprobar una legislación que, según los demócratas, limitaría el acceso al voto. “La Ley SAVE es nada más que Jim Crow 2.0”, declaró el senador en el pleno del Senado, al advertir que la iniciativa podría suprimir el voto de millones de ciudadanos.

El líder demócrata también criticó el ultimátum del presidente al Congreso. “Si Trump dice que no firmará ningún proyecto de ley hasta que se apruebe la Ley SAVE, entonces habrá un bloqueo total en el Congreso”, afirmó Schumer en un mensaje difundido en redes sociales, donde reiteró que los demócratas no apoyarán la iniciativa.

Demócratas y organizaciones de derechos civiles aseguran que los nuevos requisitos podrían dificultar el registro de votantes elegibles, especialmente entre comunidades vulnerables, personas con discapacidad o ciudadanos que no cuentan fácilmente con documentos oficiales.

Schumer advirtió además que la estrategia del presidente equivale a usar el proceso legislativo como herramienta de presión política. “Donald Trump está diciendo, en efecto, que a menos que el Congreso lo ayude a perjudicar la democracia, está dispuesto a mantener al resto del país como rehén”, sostuvo.

