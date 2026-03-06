¿Qué es el ‘Escudo de las Américas’ de Trump que reunirá a mandatarios de Latinoamérica en Florida?

Este sábado 7 de marzo, el presidente Donald Trump convocó a la reunión del “Escudo de las Américas” (“Shield of the Americas”), donde acudirán 11 mandatarios y el presidente electo de Chile, José Antonio Kast.

Destaca que todos los mandatarios son de derecha, incluido el libertario Javier Milei, de Argentina, y otros líderes que se han defendido o colaborado con la agenda MAGA del presidente Trump, como Nayib Bukele, de El Salvador, y Daniel Noboa, de Ecuador.

El frente, según información de la Casa Blanca, estará enfocado en la lucha contra los llamados “narcoterroristas”, luego de que el presidente Trump designara a cárteles como organizaciones terroristas.

El sustento, agregó la administración Trump a este diario, se basa en el “Corolario Trump”, integrado en la Doctrina Monroe, ahora reconocida por el propio gobierno como “Doctrina Donroe”, sobre un giro en las políticas estadounidenses en el hemisferio Occidental.

“Tras años de abandono, el presidente Trump estableció la ‘Doctrina Donroe’ para restaurar la preeminencia estadounidense en el hemisferio Occidental”, expuso Anna Kelly, asistente del presidente y subsecretaria de prensa principal. “Sus esfuerzos han sido un éxito rotundo: nuestra frontera sur está segura, los países latinoamericanos colaboran con nosotros para derrotar a los cárteles y el dictador ilegítimo Nicolás Maduro enfrenta la justicia por sus crímenes en el Distrito Sur de Nueva York, marcando el comienzo de una cooperación económica histórica con Venezuela”.

Destaca que este evento tiene una coordinación con el Departamento de Estado, pero el control de la organización del evento en Doral, Florida, está a cargo de la Casa Blanca.

“El presidente ha fortalecido con éxito nuestras relaciones en nuestro propio territorio para lograr que toda la región sea más segura y estable, y la Cumbre del ‘Escudo de las Américas’ de este fin de semana condensará todo su trabajo para fortalecer a Estados Unidos y a nuestros socios”, defendió Kelly.

Kevin Sullivan, vicepresidente del Consejo de las Américas en Washington D.C., destacó que esta reunión es un paso importante, sobre todo tras la cancelación de la Cumbre de las Américas, que se celebraría en República Dominicana en 2025.

“Las reuniones presenciales entre presidentes siempre son importantes porque permiten establecer relaciones personales que influyen en la toma de decisiones sobre temas delicados”, expuso. “Este grupo de líderes está particularmente alineado políticamente con Trump y comparte su deseo de contraatacar con firmeza el creciente poder de las organizaciones criminales en las Américas. Es probable que acuerden nuevas medidas concretas para abordar este problema”.

Fuentes de la Casa Blanca confirmó que, además de los cuatro lídes mencionados, Trump recibirá a Rodrigo Paz Pereira, de Bolivia; a Rodrigo Chaves Robles, de Costa Rica –quien dejará el cargo en mayo–; Luis Rodolfo Abinader Corona, de la República Dominicana; Mohamed Irfaan Ali, de Guyana; Nasry “Tito” Asfura, de Honduras –a quien Trump apoyó en la contienda electoral–; José Raúl Mulino Quintero, de Panamá; Santiago Peña, de Paraguay, y Kamla Persad-Bissessar, primera ministro de Trinidad y Tobago.

“El presidente Trump y cada delegación firmarán la emblemática Carta de Doral, que afirmará el derecho de los pueblos de nuestro hemisferio a forjar su propio destino sin interferencias, además de enfatizar la importancia de los principios democráticos y la empresa privada”, indicó la Casa Blanca en un reporte adicional. “Esta histórica coalición de vecinos trabajará en conjunto para impulsar estrategias que combatan las bandas y cárteles criminales y narcoterroristas, y detengan la migración ilegal y masiva”.

Por parte de la administración Trump estarán el secretario de Estado, Marco Rubio; el secretario de Defensa (nombrado de Guerra), Pete Hegseth; el secretario de Comercio, Howard Lutnick; el representante comercial de EE.UU., embajador Jamieson Greer.

No se confirmó todavía la asistencia de Kristi Noem, nombrada como Enviada Especial, luego de que el presidente Trump la removiera como secretaria de Seguridad Nacional.

¿Y los otros países?

La Casa Blanca no respondió a la pregunta sobre el limitado número de invitados y la falta de asistencia las mayores fuerzas económicas de América Latina, Brasil y México, además de Colombia.

Sobre México, este jueves, el embajador Greer anunció el arranque de las negociaciones del tratado comercial de América del Norte (T-MEC), mientras la administración Trump continúa con acuerdos de alto nivel en materia de seguridad,

Sullivan calificó como “una lástima” que no se incluyera a los gobiernos de países mencionados.

“Podría interpretarse como que Estados Unidos no valora esas relaciones”, reconoció el experto. “Pero, al mismo tiempo, sabemos que la administración Trump está trabajando con estos gobiernos de forma bilateral para abordar los desafíos de seguridad y otros asuntos”.

Destacó que recientemente, la administración Trump colaboró con la de la mandataria mexicana Claudia Sheinbaum para la operación que derrocó a Nemesio Oseguera, “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Sullivan dijo que, en general, las cumbres no siempre logran “acuerdos viables”, a diferencia de las relaciones binacionales de alto nivel.

“Las cumbres entre líderes con perspectivas políticas muy diversas a menudo no han logrado acuerdos viables, mientras que los enfoques bilaterales en esas circunstancias pueden conducir a menos postureo y a compromisos más pragmáticos”, acotó.

