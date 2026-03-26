Enviar agentes de ICE a centros de votación sería un delito, advierte experta del Brennan

Esta semana Steve Bannon, ex asesor de Donald Trump, indicó que el despliegue de agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en 14 aeropuertos de la nación para “asistir” a agentes de la TSA por el cierre parcial del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) es un “ensayo” para el envío de agentes migratorios a los colegios de votación en los comicios de medio término del 3 de noviembre.

Sin embargo, Eliza Sweren-Becker, subdirectora de Derecho al Voto y Elecciones del Brennan Center for Justice, explicó que “sería un delito federal que se produjera una interferencia de ese tipo”.

“También está muy claro que es ilegal que la administración despliegue tropas federales o fuerzas de seguridad federales armadas de cualquier tipo en un colegio electoral. Así que no hay autoridad para desplegar tropas federales u hombres armados en ningún lugar donde se esté votando. La ley es muy clara al respecto”, indicó la experta.

Todo el debate emana del proyecto de ley SAVE Act que busca exigir que los electores presenten pasaportes o certificados de nacimiento para registrarse para votar.

“Aproximadamente uno de cada diez ciudadanos estadounidenses con derecho al voto, o más de 21 millones de ciudadanos estadounidenses con derecho al voto, no tienen fácil acceso a esos documentos. A millones de ciudadanos estadounidenses con derecho al voto se les impedirá votar”, señaló Sweren-Becker.

La medida, aprobada en la Cámara Baja el 11 de febrero, es prioridad de Trump y su insistencia es tal, que condicionó la reapertura del DHS a que el Senado aprobara la SAVE Act, pero no se reunieron los 60 votos requeridos para superar el bloqueo al proyecto.

Aunque de momento no tengan los votos, eso no supone que Trump cese en sus intentos de intervenir de algún modo en las elecciones de medio tiempo el 3 de noviembre, donde todo apunta a que los republicanos podrían perder el control de ambas cámaras del Congreso dado el descontento de los votantes con el rumbo del país.

Sweren-Becker explica los riesgos que implican el plan de los republicanos.

Aunque de momento la SAVE Act no tenga los votos, ¿debería haber un sentido de urgencia dado lo cerca que están las elecciones de medio tiempo y la insistencia de Trump de intervenir de algún modo en esos comicios?

“Sweren-Becker: “Sin duda, este es un momento urgente para que los estadounidenses presten atención a lo que está sucediendo en el Congreso, porque el Senado está considerando activamente lo que sería el primer proyecto de ley de supresión del voto promulgado a nivel federal, si llegara a convertirse en ley, y que impediría votar a millones de ciudadanos estadounidenses. Así que sí, es urgente.

“Sin embargo, lo otro que diré es que, en realidad, creo que los estadounidenses están prestando atención a esto. Los estadounidenses han oído hablar de la SAVE Act, y cuando se enteran de lo que contiene el proyecto de ley, hay una oposición generalizada hasta el punto de que el año pasado, cuando este proyecto de ley se estaba debatiendo en el Senado, no progresó porque los estadounidenses de todo el país expresaron su oposición, y finalmente, el Senado no aprobó el proyecto de ley debido a la oposición tan generalizada y enérgica que suscitaba la medida.”

¿Cuáles son los principales riesgos de esta legislación en cuanto a la erosión de nuestro derecho al voto?

“La política al centro de la SAVE Act, ya sea esta versión o cualquier otra, es que exigiría documentos como un pasaporte o un certificado de nacimiento para registrarse para votar. Sabemos que aproximadamente uno de cada diez ciudadanos estadounidenses con derecho al voto, o más de 21 millones de ciudadanos estadounidenses con derecho al voto, no tienen fácil acceso a esos documentos, y que a millones de ciudadanos estadounidenses con derecho al voto se les impedirá votar.

“Además, la versión actual de la SAVE Act tiene otras consecuencias perjudiciales. Por ejemplo, esta SAVE Act obligaría a los estados a entregar sus archivos electorales completos, incluida información sensible de los votantes, al Departamento de Seguridad Nacional. Y ese es un tema por el cual más de dos docenas de estados están litigando en este momento porque el Departamento de Justicia ha planteado exigencias similares respecto a los censos electorales, y los estados se niegan a cumplir por la naturaleza sensible de la información y por el temor a que esos datos privados sean mal utilizados o no estén adecuadamente protegidos por esta administración, Esta administración no tiene ninguna autoridad legal que le dé derecho a estos registros ni a entrometerse en el mantenimiento de las listas electorales, que es una competencia que corresponde a los estados.”

Hay una intersección entre el tema de la SAVE Act y el actual debate migratorio en el sentido de que se está acusando falsamente a personas que no son ciudadanas de votar. La administración Trump insiste en que no enviará a agentes de ICE a los colegios electorales, pero considerando su historial, ¿deberíamos preocuparnos de que los agentes de ICE se presenten en las inmediaciones de los colegios electorales solo para intimidar a los votantes?

“En primer lugar, diré que todas las pruebas, incluidas las investigaciones estatales y los datos de esta administración, han demostrado que solo votan los ciudadanos estadounidenses, salvo contadas excepciones. Estado tras estado, a medida que investigan esta cuestión, siguen demostrando que no existe un problema significativo del voto de no ciudadanos en este país. Cuando Utah lo investigó recientemente, encontraron a un único no ciudadano no elegible en el censo electoral y descubrieron que ningún no ciudadano había votado. Cuando Louisiana lo investigó, el secretario de Estado declaró públicamente que el estado no tiene ningún problema con el voto de no ciudadanos en ese estado. Así que esto es coherente. Las pruebas son muy claras.

“En cuanto a su segunda pregunta. También está muy claro que es ilegal que la administración despliegue tropas federales o fuerzas de seguridad federales armadas de cualquier tipo en un colegio electoral, y sería un delito federal que se produjera una interferencia de ese tipo. Así que no hay autoridad para desplegar tropas federales u hombres armados en ningún lugar donde se esté votando. La ley es muy clara al respecto.”

Y, por último, ¿tiene algún llamado al público sobre cómo involucrarse en esta discusión que tiene serias repercusiones en nuestro derecho al voto?

“Sweren-Becker: Yo diría que, mientras continúa el debate sobre la SAVE Act, sin duda, llamen y escriban a sus senadores y les digan que mantengan la presión y detengan este proyecto. Este es un debate que sigue vivo, y las voces de la gente realmente marcan la diferencia aquí. También animaría a la gente a que se organice para votar y a que vaya a votar. Nos enfrentamos a los intentos de esta administración de interferir y socavar las elecciones de medio tiempo de 2026, y es increíblemente importante que los estadounidenses superen estos intentos y, a pesar de todo, hagan oír su voz y participen en nuestra democracia tal y como está pensada.”

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