“Hay un peligroso y concertado esfuerzo para impedir el voto de las minorías”, advierte Voto Latino

La Corte Suprema de Estados Unidos ha emitido preocupantes fallos que en la práctica atentan contra los derechos de los votantes de minorías de cara a las elecciones intermedias el próximo 3 de noviembre, y las generales de 2028.

En medio de tantos ataques a las minorías por todos los flancos, desde políticas económicas hasta migratorias, puede pasarse por alto la severidad de estos fallos y de las acciones del gobierno de Donald Trump presionando a los estados para diseñar mapas electorales manipulados y sumar escaños anglosajones a costa de los asientos que afroamericanos, latinos, y otras minorías se han ganado a pulso.

Como si esto fuera poco, la sombra de ICE sigue presente persiguiendo no únicamente a los indocumentados sino a ciudadanos e inmigrantes legales, y persiste el temor de que de una forma u otra traten de interferir en los comicios para intimidar electores aunque sea ilegal hacerlo.

Conversamos con Beatriz López, directora ejecutiva de Voto Latino, para analizar lo que está en juego y lo que la organización está haciendo para enfrentar los retos que suponen los más recientes ataques a los avances electorales que con tanto esfuerzo ha logrado la comunidad latina.

El reciente fallo de la Corte Suprema en el caso Louisiana vs Callais ha devastado la Sección 2 de la Ley de Derecho al Voto. Ahora los estados pueden implementar mapas electorales manipulados de forma discriminatoria por motivos raciales. Esto debilitará significativamente las protecciones para los votantes pertenecientes a minorías. ¿Qué protecciones específicas de los derechos electorales corren mayor riesgo debido a esta decisión?

“Tenemos que ser muy claros sobre lo que acaba de suceder. El fallo de la Corte Suprema en Louisiana vs Callais no solo modificó ‘ligeramente’ la ley. Derribó de un golpe la Sección 2 de la Ley de Derecho al Voto.

“La Sección 2 ha sido la joya de la corona del movimiento de derechos civiles, la barrera literal de protección federal que evita que las comunidades afroamericanas y latinas vean su poder político completamente diluido a través de mapas electorales amañados. Al reescribir las reglas, la Corte ha entregado esencialmente a las legislaturas estatales deshonestas un cheque en blanco para discriminar, siempre y cuando se escondan tras la cínica excusa de la política ‘partidista’.

“Las protecciones que corren mayor riesgo en este momento son nuestros derechos básicos absolutos:

– La capacidad de impugnar mapas diseñados explícitamente para diluir el voto de las minorías.

– El derecho a una representación equitativa en distritos de rápido crecimiento.

– La libertad de elegir líderes que realmente luzcan como nosotros y entiendan a nuestras comunidades.

“Esto no es una casualidad; es un esfuerzo calculado, de décadas de duración, para revertir el progreso que hemos logrado.”

¿De qué maneras podría este fallo afectar directamente la capacidad de los votantes de minorías de participar en las elecciones?

“Estamos viendo las consecuencias en tiempo real, y se trata de una emergencia que afecta a varios estados. Desde Florida hasta Tennessee, e incluso en Virginia, los actores partidistas están redefiniendo el perfil del Congreso de cara a unas elecciones intermedias decisivas.

“Analicemos las cifras concretas de lo que está en juego:

– Hasta el 30% de los escaños del Caucus Afroamericano del Congreso están en la cuerda floja

– Hasta el 11% de los escaños del Caucus Hispano del Congreso están en riesgo

“No se trata solo de estadísticas; son los mismos líderes por los que nuestras comunidades lucharon con uñas y dientes para enviarlos a Washington.

“Pero nada de esto está sucediendo en el vacío y queda claro que tienen un plan sofisticado: los aliados más cercanos del presidente (Donald Trump) están planteando abiertamente la aterradora idea de desplegar agentes de ICE en los centros de votación, órdenes ejecutivas de amplio alcance están limitando el voto por correo, y hay una presión implacable para aprobar la restrictiva Ley SAVE. Ninguna de estas decisiones políticas son aisladas; constituyen un esfuerzo concertado para levantar obstáculos entre nuestras comunidades y las urnas porque saben que cuando nos presentamos a votar, cambiamos el resultado.”

¿Qué estrategias legales o de defensa se están utilizando para contrarrestar este ataque?

“En Voto Latino combatimos estos momentos hostiles de frente. Cuando la legislatura de Texas vio una participación récord de votantes latinos y entró en pánico, aprobando las leyes SB 1111 y SB 1, los demandamos y ganamos.

“Hemos impugnado leyes discriminatorias en Carolina del Norte y, más recientemente, logramos otra victoria legal en Arizona. Reconocemos perfectamente estas tácticas y reconocemos este momento como la crisis que es.

“De cara al futuro, nuestra estrategia es multifacética:

– El litigio sigue siendo una herramienta importante, y estamos trabajando en coalición con organizaciones legales y de derechos civiles para explorar todas las vías disponibles.

– También reconocemos que acudir a los tribunales es solo un frente en esta batalla. El otro es garantizar que nuestras comunidades estén registradas, bien informadas y movilizadas.”

¿Qué medidas específicas está tomando Voto Latino para proteger el registro de votantes latinos y los esfuerzos de movilización a la luz de estos cambios?

“En Voto Latino estamos siguiendo de cerca cada novedad en tiempo real, y estamos redoblando nuestros esfuerzos para garantizar que nuestras comunidades cuenten con las herramientas, la seguridad y la información que necesitan para llegar a las urnas. A la luz de las tácticas de supresión en constante evolución y la guerra psicológica, estamos poniendo en práctica un modelo redefinido de protección electoral a través de las siguientes medidas específicas y agresivas:

– El registro de nuevos votantes siempre ha sido fundamental para nuestra misión, pero en este momento estamos igualmente muy enfocados en alentar a los votantes a verificar y actualizar su registro existente. Con más de 19 millones de votantes elegibles eliminados de los registros en los últimos ciclos electorales, conocer su estatus antes del día de las elecciones ya no es una opción: es una crítica línea de defensa.

– Estamos luchando contra la eliminación sistémica de votantes activando nuestras redes juveniles. Estamos empoderando a casi 290 líderes estudiantiles en 170 campus universitarios de 35 estados para que registren, verifiquen y movilicen a sus pares a través de iniciativas de participación ciudadana impulsadas por la comunidad, así como operaciones de alcance comunitario con un enfoque digital

– Reconocemos la profunda guerra psicológica que se está librando contra nuestra comunidad. Si bien el despliegue de personal militar en los centros de votación es totalmente ilegal y el DHS ha negado que existan planes de enviar agentes de ICE a los centros de votación, el miedo que genera el manifiesto uso de perfiles raciales es una reacción racional ante una amenaza continua. Para hacer frente a esta situación, nos estamos asociando con diversas organizaciones con el fin de ampliar un grupo capacitado de observadores electorales, voluntarios certificados en gestión de conflictos y aliados en la protección electoral. Estos socios están integrados en las congregaciones, las redes cívicas y los espacios donde los votantes latinos viven y practican su fe, proporcionando un escudo protector de confianza institucional.

– Estamos lanzando una campaña de narrativa compartida que enfatiza que: “Tu comunidad te apoya” – A través de nuestra presencia digital, llegando a más de 22 millones de personas al mes, estamos dando forma y amplificando un mensaje único: ‘No estás solo en las urnas’. Al asegurarnos de que las comunidades de fe, los vecinos y los aliados organizados estén presentes, capacitados y listos en los centros de votación, brindamos a los votantes latinos la seguridad psicológica y física para rechazar la intimidación, ejercer plenamente su poder político y entrar a la casilla de votación con la cabeza en alto.

“Hacemos esto porque en Texas, se estima que 2.7 millones de latinos siguen siendo elegibles para votar pero no están registrados —incluidas grandes concentraciones en el Valle del Río Grande y el sur de Texas. En Georgia, los requisitos restrictivos de identificación han generado confusión entre los nuevos ciudadanos y quienes votan por primera vez. En Nevada, los cambios de última hora en los lugares de votación en el condado de Clark afectaron de manera desproporcionada a los distritos electorales latinos en 2022. La preparación no es un lujo. Es un escudo.”

¿Está justificado el temor de la comunidad a la intimidación en las urnas?

“El temor de la comunidad a la intimidación en las urnas está plenamente justificado. Cuando el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, testificó ante el Senado, nunca descartó la idea de que ICE estuviera presente en los centros de votación. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, tampoco pudo descartarlo por completo. El mensaje que esto envía a las comunidades de inmigrantes no es sutil. La presencia de ICE en las urnas es una posibilidad real.

“Hemos presenciado cómo, con esta administración, las vidas se ven alteradas por ICE, que echa mano de perfiles raciales para llevarse incluso a ciudadanos y residentes autorizados. Cuando la gente ve cómo detienen a sus vecinos, separan a sus familias y aterrorizan a sus comunidades, y luego escucha que los agentes federales podrían estar desplegados en los centros de votación, ese miedo se torna en una amenaza.”

¿Qué acciones prácticas pueden tomar las personas y las organizaciones para prevenir la intimidación de votantes en las próximas elecciones?

“El mejor antídoto contra el miedo es la información y el poder de la comunidad. Tenemos que contraatacar con dos directrices claras:

– Conoce tus derechos (y compártelos): Cada persona necesita conocer sus derechos al dedillo, y luego asegurarse de que sus tías, primos y vecinos también los conozcan. Todo votante elegible en este país tiene el derecho constitucional de emitir su voto libre de intimidación, acoso u hostigamiento. Y punto. Monitores electorales no partidistas y observadores legales estarán presentes para documentar y detener cualquier violación.

– Fomentar la confianza cívica: Organizaciones como la nuestra trabajan incansablemente para construir una cultura de confianza cívica, no solo de cumplimiento cívico. No queremos que nuestra gente se cuele a escondidas en el centro de votación con la esperanza de que no los vean; queremos que entren con la cabeza en alto, sabiendo que son dueños de una parte de esta democracia. Pero seamos claros: la protección electoral debe redefinirse. Ya no puede limitarse a observadores legales, líneas directas y litigios. Sí, estas herramientas son importantes, pero la forma más poderosa de protección electoral es una comunidad latina completamente registrada, preparada cívicamente y respaldada por aliados organizados, de modo que la intimidación no tenga dónde afianzarse. La protección electoral debe traducirse en preparación cívica a nivel comunitario. Queremos que los latinos alcancen todo su poder político y entren a las urnas con la cabeza en alto.

El miedo es una herramienta diseñada para doblegarte. Pero cuando nuestra comunidad está armada con hechos, organizada y unida, somos completamente imparables. Manos a la obra.”

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