Latinos en Texas desafían el miedo migratorio y buscan definir las elecciones de noviembre

Una amplia coalición de organizaciones latinas y líderes comunitarios de Texas lanzó una nueva estrategia de movilización electoral con la que busca aumentar la participación hispana en las elecciones de noviembre, en medio de crecientes preocupaciones por el costo de vida y el impacto de las políticas migratorias en las comunidades del estado.

Durante una conferencia de prensa virtual, activistas y representantes de diversas organizaciones señalaron que el temor a las redadas migratorias y al endurecimiento de las medidas de control está afectando incluso a ciudadanos estadounidenses y personas con estatus legal.

“Tienen miedo de ir a trabajar, de llevar a sus hijos a la escuela o de entrar a una oficina gubernamental”, explicaron al tiempo que resaltaron el temor de muchos de ellos de ser señalados o detenidos por las autoridades migratorias.

“Esto no es un debate sobre seguridad fronteriza, es una crisis de derechos civiles”, afirmó uno de los participantes al referirse al ambiente de temor que, aseguran, se ha extendido en comunidades latinas de todo el estado.

El voto latino, una fuerza en crecimiento

Los organizadores destacaron que los latinos representan más del 40% de la población de Texas y que su influencia política sigue creciendo. Sin embargo, sostuvieron que las campañas electorales históricamente han ignorado a este sector o lo han abordado únicamente desde el tema migratorio.

La coalición aseguró que los votantes hispanos están más preocupados por asuntos cotidianos como el precio de los alimentos, el acceso a la atención médica, el costo de la vivienda, los salarios y las oportunidades económicas. “Hay que hablar con la gente sobre lo que realmente les importa”, señalaron.

Además, citaron datos de la organización UnidosUS que muestran que más del 48% de los votantes latinos no fueron contactados por ningún partido político para hablar sobre el voto, una brecha que buscan cerrar mediante campañas de organización comunitaria durante todo el año.

Una estrategia basada en la comunidad

Los grupos participantes anunciaron que intensificarán las visitas puerta a puerta, las llamadas telefónicas y las actividades culturales para conectar con los electores. También destacaron iniciativas que utilizan espacios comunitarios, como quinceañeras y eventos familiares, para promover el registro de votantes y la participación cívica.

“Lo que sucede en Texas tendrá un efecto en todo el país”, afirmaron los organizadores, quienes consideran que el estado podría convertirse en uno de los principales escenarios de disputa política en 2026. Para ellos, el desafío no es solo movilizar votantes, sino transformar el peso demográfico de la comunidad latina en una fuerza electoral capaz de influir en el rumbo político del estado y del país.

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