Audio filtrado destapa plan para llevar a ICE a las urnas antes de elecciones en Maine

Un audio revelado esta semana volvió a colocar a ICE en el centro de la discusión electoral en Estados Unidos. Bobby Charles, candidato republicano a gobernador de Maine, dijo ante simpatizantes que buscaría la intervención de Tom Homan, encargado de la frontera de la Casa Blanca, para llevar agentes de inmigración a los centros de votación durante las elecciones de noviembre.

La revelación fue reportada por Associated Press, que obtuvo la grabación de un encuentro celebrado el 20 de agosto con integrantes de los Jóvenes Republicanos de Maine, en Arundel.

En el audio, Charles menciona su relación con Homan y plantea solicitar la presencia de ICE y alguaciles en las urnas semanas antes de las elecciones de mitad de mandato.

“Tengo un amigo que se llama Tom Homan”, dijo Charles durante el encuentro, según la grabación difundida por la agencia.

Posteriormente, el candidato intentó precisar sus declaraciones. Su campaña aseguró que la intención era mantener comunicación entre autoridades electorales locales y federales para actuar ante posibles casos de violencia, intimidación o actividades ilegales.

Trump y la presencia de ICE

El planteamiento ocurre mientras persisten las dudas sobre qué papel podría tener el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) alrededor de las elecciones de noviembre.

En mayo, el presidente Donald Trump fue cuestionado sobre la posibilidad de enviar a la Guardia Nacional o a ICE a centros de votación. Su respuesta fue que haría “todo lo necesario” para garantizar elecciones honestas.

Sin embargo, la Casa Blanca ha insistido en que no existe un plan formal para colocar agentes de ICE fuera de los centros de votación. En febrero, la exsecretaria de prensa Karoline Leavitt dijo que nunca había escuchado al presidente hablar de un despliegue de ese tipo, aunque tampoco garantizó que ningún agente pudiera encontrarse cerca de un centro de votación.

El propio DHS declaró previamente a Newsweek que ICE no tiene operaciones dirigidas específicamente contra los centros de votación. La agencia señaló que una intervención podría ocurrir únicamente ante una amenaza concreta a la seguridad pública dentro de una operación basada en información de inteligencia.

Maine rechaza presencia de agentes

Las declaraciones de Charles provocaron una respuesta inmediata de funcionarios y grupos demócratas. La secretaria de Estado de Maine, Shenna Bellows, sostuvo que los agentes de ICE están impedidos por la ley de permanecer en los centros de votación y aseguró que las elecciones de noviembre serán libres y seguras.

La ACLU también ha expresado preocupación por una eventual presencia de agentes federales en las urnas y recordó que los ciudadanos tienen derecho a votar “sin temor a ser engañados o intimidados”.

Por ahora, la Casa Blanca no ha anunciado un despliegue formal de ICE en las urnas. El audio de Charles, sin embargo, vuelve a poner sobre la mesa una posibilidad que distintos funcionarios de la administración Trump han evitado descartar por completo.

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