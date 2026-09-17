JD Vance pide “otra oportunidad” rumbo a las elecciones de medio mandato

El vicepresidente JD Vance lanzó un mensaje poco habitual al hablar de las próximas elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos: pidió a los votantes darle al gobierno de Donald Trump “otra oportunidad” y reconoció que todavía queda trabajo por hacer.

La declaración ocurrió durante su participación en el podcast All-In, donde los conductores cuestionaron directamente al vicepresidente sobre el desempeño de la administración en asuntos como la guerra con Irán, la inflación y el costo de vida.

Al ser consultado sobre el mensaje que quería transmitir a los estadounidenses de cara a noviembre, Vance respondió que la administración ha conseguido avances durante sus primeros dos años, pero admitió que existen pendientes.

JD Vance asks voters to “give us another chance”:



“Give us another chance, or give us another couple of years to continue to work on the amazing things that we've been doing for the past two years” pic.twitter.com/q5F7A3sFF2 — HOT SPOT (@HotSpotHotSpot) September 16, 2026

“Hay mucho trabajo por hacer. No den el poder a las personas que causaron los problemas que estamos solucionando. “Dennos otra oportunidad o dennos un par de años más para seguir trabajando”, dijo Vance.

La frase rápidamente se convirtió en el centro de la conversación política alrededor de la entrevista, debido a que fue interpretada por críticos como una admisión de que el gobierno todavía no ha conseguido cumplir todas sus promesas.

Vance defiende el balance de Trump

Antes de pedir más tiempo, el vicepresidente enumeró lo que considera logros de la administración. Mencionó reducciones de impuestos sobre las propinas, las horas extra y el Seguro Social, además de lo que calificó como avances en la inmigración y en la reforma del programa H-1B.

Sin embargo, durante la entrevista también enfrentó preguntas sobre la guerra en Irán. El copresentador Jason Calacanis le recordó que una parte de los votantes había apoyado a Trump con la expectativa de evitar nuevos conflictos militares en el extranjero.

Vance respondió que buscar mantener a Estados Unidos alejado de conflictos no significa renunciar al uso de la fuerza militar cuando, según la administración, sea necesario para alcanzar objetivos nacionales.

También defendió la actuación de Trump frente al impacto energético del conflicto y sostuvo que una retirada estadounidense podría provocar una crisis energética internacional.

El intercambio se produce mientras el Partido Republicano se prepara para las elecciones de mitad de mandato de 2026. Días antes, durante la convención republicana en Dallas, Vance ya había pedido a los votantes respaldar a candidatos del partido en noviembre. CNN reportó que en aquel discurso evitó centrarse en asuntos como Irán y los aranceles, mientras enfatizó temas como la asequibilidad y los logros que atribuye al gobierno.

Por ahora, la frase “otra oportunidad” quedó como uno de los momentos más comentados de la entrevista, especialmente porque Vance intentaba presentar al mismo tiempo un balance positivo de la administración y reconocer que todavía existen asuntos pendientes.

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