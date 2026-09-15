Chris Coons enfrenta una primaria con $6.8 millones recaudados: ¿quién puede frenarlo?

Los votantes de Delaware acuden este martes a las urnas para definir a los candidatos que competirán por el Senado de Estados Unidos, la Cámara de Representantes y distintos cargos locales. Se trata de una de las últimas jornadas de elecciones primarias del ciclo de mitad de mandato de 2026.

De acuerdo con CBS News, la fecha tiene una particularidad: la legislación de Delaware establece que las primarias estatales y locales se realicen el segundo martes después del primer lunes de septiembre durante los años de elecciones generales. Por ello, este año la jornada electoral cayó hasta la tercera semana del mes.

Uno de los principales focos está en la carrera demócrata por el Senado, donde el actual senador Chris Coons busca la nominación de su partido para otro periodo.

Coons, quien llegó al Senado en 2010 para ocupar temporalmente el escaño que dejó vacante Joe Biden al asumir como vicepresidente, parte como amplio favorito frente a sus rivales.

Una ventaja de millones

El dato que marca la diferencia está en el dinero recaudado para la campaña. Según el medio antes citado, Coons ha conseguido más de $6.8 millones, mientras que su rival con mayor recaudación apenas reportó $150,000.

Entre los contendientes aparece el empresario Eric Hansen, quien decidió figurar en la boleta con el nombre de “E. No-Trump Hansen”. Los otros dos candidatos demócratas, incluido Hansen, no han reportado recaudaciones, según el medio.

Del lado republicano hay dos aspirantes que buscan convertirse en el candidato que enfrente a Coons en noviembre. Sin embargo, el escenario también favorece al demócrata: ningún republicano ha ganado un escaño del Senado por Delaware desde 1966.

McBride busca otro periodo

Otra elección relevante es la de la Cámara de Representantes. Sarah McBride, actual representante de Delaware, busca la reelección y no tiene contrincantes en las primarias demócratas.

McBride hizo historia en 2024 al convertirse en la primera persona transgénero elegida para el Congreso estadounidense. Desde entonces, su presencia en Washington se ha convertido en un punto frecuente de confrontación política con legisladores republicanos.

CBS News recordó que, durante su primer periodo, McBride también enfrentó una disputa relacionada con las reglas de uso de baños en el Capitolio. En aquella ocasión, sostuvo que la medida buscaba “distraer la atención de los verdaderos problemas que enfrenta este país”, aunque dijo que cumpliría las normas.

Para noviembre, tres republicanos buscan la oportunidad de competir contra ella, entre ellos Earl Cooper y John Whalen III, quien ya fue su rival en las elecciones generales de 2024.

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