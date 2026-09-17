Xavier Becerra amplía ventaja sobre Steve Hilton para gobernador de California, según encuesta

Una reciente encuesta en la contienda para gobernador de California mostró que el candidato demócrata Xavier Becerra amplió su ventaja sobre el republicano Steve Hilton, a un mes y medio del día de las elecciones generales del 3 de noviembre de 2026.

El sondeo elaborado por el Instituto de Políticas Públicas de California (PPIC, por sus siglas en inglés) y publicado esta semana situó a Becerra con un 60% de las intenciones de voto, mientras que Hilton contó con el 38%.

?JUST RELEASED? ? #PPICsurvey: With the California #election entering its final stretch, we take a look at a number of election-related topics, from the governor's race (@XavierBecerra leads) to views on the state #propositions + more.



Full report ?? https://t.co/xDMIBP6GbC — Public Policy Institute of California (@PPICNotes) September 16, 2026

Becerra aumentó la distancia sobre Hilton en cuatro puntos porcentuales con respecto a la encuesta publicada por el PPIC en agosto.

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Para elaborar su encuesta más reciente, el PPIC llevó a cabo un sondeo con 1,745 residentes de California entre el 4 y el 10 de septiembre.

“Becerra ganó las primarias y salió victorioso, pese a haber gastado menos que sus rivales, tener menor reconocimiento público e incluso ser un funcionario electo a nivel estatal y, como saben, un miembro del Congreso con una larga trayectoria”, dijo la profesora de la Escuela Annenberg de la USC, Christina Bellantoni.

“En mi opinión, no es una mala estrategia gastar el dinero al final, cuando la gente está realmente comprometida. Además, se puede aprovechar ese sentimiento nacional del momento, y todo se reduce a la letra que aparece junto a tu nombre”, añadió la docente, en una entrevista con la cadena ABC.

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Bellantoni dijo que es importante tener en cuenta que los votantes apenas empiezan a prestar atención a la contienda.

Para que el candidato republicano reduzca la diferencia, la profesora de USC aseguró que debe convencer a los independientes y a algunos demócratas de que es momento de que California tenga un cambio de rumbo.

Bellantoni consideró que Steve Hilton tiene muchísimo trabajo por delante para asegurarse de que la gente entienda lo que puede hacer por California.

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“Ahora tiene la oportunidad de empezar a articular esa visión durante su campaña, ya que la gente está prestando atención después del Día del Trabajo“, dijo la profesora de USC.

“Empezamos a recibir propaganda por correo, los anuncios aumentarán y todo eso. La campaña comenzará en serio, y estos dos candidatos tendrán que enfrentarse en un debate”, reiteró Bellantoni.

De acuerdo con la encuesta, el 65% de las personas sondeadas cree que las posturas de los candidatos sobre la asequibilidad son importantes en el momento de determinar su voto.

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Cerca del 60% de los encuestados aseguró que es más importante votar este año que en las elecciones de mitad de mandato anteriores.

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