Xavier Becerra se perfila para convertirse en el primer gobernador latino de California

De acuerdo con los resultados de una encuesta llevada a cabo por el Instituto de Estudios Gubernamentales de la Universidad de California Berkeley, el demócrata Xavier Becerra lidera se perfila como favorito para ganar las elecciones próximas a celebrarse en el “Estado Dorado”.

El exsecretario de Salud durante la administración Biden encabeza las preferencias con 55% de respaldo frente al 37 % del republicano Steve Hilton, amigo del presidente Donald Trump.

Resulta por demás sorprendente el crecimiento de la campaña del político nacido en Sacramento, pero de ascendencia mexicana, pues logró imponerse en las primarias demócratas cuando superó a 61 aspirantes en junio.

La encuesta realizada del 3 al 9 de agosto, determinó que 88% de los posibles votantes demócratas se inclina por apoyar a Becerra, en tanto que 91% de los conservadores le daría su voto a Hilton.

El demócrata tendría a su favor el respaldo del voto femenil, afroamericano y juvenil, lo cual poco tiene que ver con su origen latino al ser hijo de inmigrantes, ya que sólo 1% de quienes lo respaldan toman en cuenta dicha peculiaridad.

La mayoría de las mujeres con opción a votar en California respaldan la candidatura del demócrata Becerra. (Crédito: Jae C. Hong / AP)

De los californianos consultados, 49% tiene una opinión favorable de Becerra frente a 43% de quienes opinan lo contrario.

Con respecto a Hilton, 50% de los posibles votantes opinan negativamente sobre su persona y sólo 39% a su favor.

De acuerdo con el Instituto de Políticas Públicas de California (PPIC), entre los votantes registrados en el “Estado Dorado”, los demócratas representan 45.3% frente al 25.2% de republicanos.

Así que, con una proporción de prácticamente de 2 a 1, Becerra se perfila para convertirse en el primer gobernador latino de California en más de 150 años.

De hecho, el Partido Republicano acumula dos décadas sin gobernar California, esto desde que el actor Arnold Schwarzenegger logró ganar su reelección para un segundo mandato, el 7 de noviembre de 2006.

Otro punto a tomar en cuenta es que, en la entidad más poblada y con la mayor economía de Estados Unidos, los latinos representan cerca de 40% de la población y los californianos de origen mexicano rondan un tercio del total.

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