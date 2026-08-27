Donald Trump enfrenta 57% de desaprobación a su trabajo sobre el cierre de agosto

A unos días de concluir el octavo mes del año, el índice de desaprobación hacia el desempeño de Donald Trump en la presidencia alcanzó 57%, esto de acuerdo con el promedio registrado por varias encuestas realizadas en los últimos días.

Sondeos llevados a cabo por Economist/YouGov y Decision Desk HQ (DDHQ) para medir la percepción de los estadounidenses sobre el trabajo del jefe de la nación apuntan que está aumentando el descontento hacia el trabajo que ha venido realizando en cerca de 20 meses.

Hasta el momento, el porcentaje de personas que respaldan al magnate neoyorquino ronda en 33%, algo por demás preocupante para los republicanos rumbo a las elecciones intermedias.

A medida que la guerra de Estados Unidos en contra de Irán se prolonga, la economía se debilita y la inflación se eleva, la confianza de los ciudadanos hacia las políticas impulsadas por el republicano de 80 años, mes a mes ha ido retrocediendo.

Durante una entrevista concedida al diario The Hill, Geoffrey Skelley, analista jefe de Decision Desk HQ (DDHQ), proveedor independiente de datos, análisis y proyecciones de resultados electorales, destacó que la pérdida de confianza hacia el mandatario de la nación principalmente radica en los resultados inmediatos de su manera de gestionar la economía trasladando el alza en el precio del petróleo y el cobro de aranceles directamente a los bolsillos de los consumidores estadounidenses.

“Eso me parece un gran problema, no necesariamente porque se trate de política exterior. Se debe al impacto interno y a cómo se relaciona con las frustraciones económicas de la gente, y el hecho de que esté influyendo en eso es, creo, la mayor preocupación en ese sentido”, señaló.

En 20 meses al frente del gobierno, Donald Trump no ha logrado mejorar la economía como lo prometió durante su campaña. (Crédito: Jacquelyn Martin / AP)

En caso de continuar la tendencia que muestran las encuestas, Skelley proyecta que los republicanos sufrirán un doloroso revés en los comicios que se llevarán a cabo el 3 de noviembre.

De hecho, DDHQ vislumbra que los demócratas recuperarán la mayoría en la Cámara de Representantes con una probabilidad del 67%.

Con respecto al Senado, el panorama, aunque inquietante, parece todavía inclinarse en favor de los conservadores a partir de 52% de ventaja.

Sin embargo, los demócratas sólo requieren ganar cuatro escaños para recuperar el Senado y eso deja la partida abierta para ambos partidos.

De manera desesperada, Donald Trump está exhortando a los ciudadanos a pensar que en la boleta electoral está en juego la posibilidad de que sus detractores trunquen el proyecto de nación propuesto durante su campaña.

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