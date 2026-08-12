Trump toca fondo: solo 33% aprueba su gestión rumbo a las elecciones de noviembre

El respaldo a Donald Trump vuelve a caer y esta vez toca un punto especialmente delicado: apenas 33% de los estadounidenses aprueba su gestión, de acuerdo con la más reciente encuesta de The Economist/YouGov.

El resultado representa una caída de tres puntos respecto a la semana anterior y, según YouGov, es el nivel más bajo de aprobación registrado para Trump desde que regresó a la Casa Blanca en 2025.

El sondeo, realizado entre el 7 y el 10 de agosto a 1,589 adultos estadounidenses, también revela un panorama complicado para el presidente. 60% de los encuestados considera que Trump es poco honesto y digno de confianza, mientras que 65% cree que Estados Unidos va por el camino equivocado.

Trump también enfrenta dudas sobre su liderazgo

La percepción negativa no se limita a su desempeño general. El 53% de los estadounidenses considera que Trump, de 80 años, es demasiado mayor para ocupar la Presidencia.

Además, 61% cree que utiliza el cargo para beneficio personal y 55% considera que está usando al Departamento de Justicia para perseguir a sus enemigos políticos.

El nuevo proyecto del salón de baile del Ala Este de la Casa Blanca tampoco cuenta con respaldo mayoritario: 57% de los encuestados se opone a la iniciativa.

El escenario electoral tampoco luce cómodo para los republicanos.

Demócratas toman ventaja rumbo a noviembre

De acuerdo con The Economist/YouGov, los demócratas aventajan por 8 puntos a los republicanos en la llamada boleta genérica para el Congreso.

Otros sondeos recientes muestran una tendencia similar. Una medición de Reuters/Ipsos, publicada el 3 de agosto, colocó a los demócratas cinco puntos arriba entre los votantes registrados.

Trump, sin embargo, ha rechazado la idea de que su base se esté alejando de él. En una entrevista con Punchbowl News, afirmó: “Están enojados con los republicanos, pero no conmigo”.

El mandatario también defendió su fortaleza electoral al señalar: “Tengo buenos resultados en muchos estados”.

Con las elecciones de medio mandato cada vez más cerca, el 33% de aprobación representa una señal de alerta para Trump y su partido. La gran pregunta será si el presidente puede recuperar terreno antes de noviembre o si los demócratas conseguirán convertir el descontento en votos.

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