“J.D. Vance carece del carisma de Donald Trump; es un desastre”, advierte exasesora de la Casa Blanca

Sarah Matthews, asesora política y exsubsecretaria de prensa durante la primera etapa de Donald Trump en la Casa Blanca, señaló que el vicepresidente James David Vance no posee el carisma del republicano de 80 años y eso puede frenar su carrera rumbo a la presidencia

Durante su aparición en el programa “NewsNight”, el cual transmite la cadena de televisión CNN, la republicana considera riesgosa la hipotética aparición de J.D. Vance en la boleta electoral representando al Partido Republicano en las elecciones presidenciales de 2028.

“La gente es receptiva a las provocaciones de Trump, pero no creo que lo sean tanto a las de J.D. Vance porque Trump, guste o no, es carismático. Vance es un desastre en lo que a carisma se refiere”, subrayó.

Junto con Marco Rubio, secretario de Estado; el segundo hombre de mayor poder en la Casa Blanca se proyectan como los aspirantes con más posibilidades de recibir el respaldo de Trump con el objetivo de que asuman el relevo al frente del gobierno.

La personalidad de J.D. Vance es muy distinta a la que caracteriza a Donald Trump y eso puede ser determinante para el magnate neoyorquino al elegir a su posible sucesor. (Crédito: Julia Demaree Nikhinson / AP)

Sin embargo, el magnate neoyorquino astutamente los prefiere ver compitiendo entre sí antes de tomar una decisión sobre a cuál de los dos apoyar.

De hecho, recientemente manifestó que la mejor estrategia sería presentarlos juntos en una fórmula reforzada y con gran probabilidad de refrendar la presidencia para el Partido Republicano.

“No sé cómo se les puede ganar si están juntos. Como equipo, serían muy difíciles de superar […] Es interesante, es algo humano, la ecuación humana. Los veo juntos y se llevan de maravilla. Me gustan juntos”, expresó Trump hace un par de meses durante su participación en el en el programa Pod Force One.

Los datos arrojados por una encuesta llevada a cabo por el Partido Republicano, la semana pasada, durante la Cumbre Conservadora del Oeste efectuada en Colorado, señalan que Rubio le saca 36% de ventaja a Vance, cuya popularidad descendió a partir de su fracaso como negociador de un acuerdo con Irán encaminado a poner fin a la guerra. Sin embargo, el vicepresidente ha dicho que será hasta después de las elecciones intermedias cuando anuncie cuál será el siguiente paso de su carrera política.

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