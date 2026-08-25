Trump cae a mínimo histórico y acusa a las encuestas de desmoralizar a los republicanos

Donald Trump respondió a la presión que reflejan los nuevos sondeos de aprobación y rechazó que sus números representen un verdadero deterioro político. El presidente aseguró que las encuestas desfavorables forman parte de una estrategia para desalentar a los votantes republicanos antes de las elecciones de medio mandato de noviembre.

En un mensaje publicado el 24 de agosto en Truth Social, Trump acusó a los demócratas de impulsar “operaciones de desmoralización” mediante encuestas que, según él, buscan reducir la participación del Partido Republicano. También sostuvo que los sondeos que conoce son “tremendos” y afirmó que el ánimo en Estados Unidos nunca había sido tan alto.

Sin embargo, Trump no presentó pruebas para respaldar su acusación contra las encuestas. El comentario llega cuando varias mediciones recientes muestran un escenario complicado para el presidente.

Trump enfrenta cifras negativas en varios estados

Una proyección de The Economist/YouGov., difundida la semana pasada, colocó la aprobación de Trump por debajo de la desaprobación en 47 de los 50 estados y en Washington D.C. Solo Wyoming, Idaho y Virginia Occidental aparecieron con saldo positivo, con +14, +9 y +6 puntos, respectivamente.

El dato resulta relevante porque la elección de noviembre renovará buena parte del Congreso y pondrá a prueba la capacidad del Partido Republicano para movilizar a sus votantes.

Reuters/Ipsos registra uno de sus peores números

A escala nacional, la fotografía tampoco favorece al mandatario. Una encuesta de Reuters/Ipsos publicada el 17 de agosto encontró que apenas 33% de los adultos consultados aprobaba su desempeño, frente a 64% que lo desaprobaba. Reuters señaló que se trata del nivel más bajo de su actual mandato y que iguala el peor registro de su primer periodo.

El mismo sondeo encontró que 80% de los estadounidenses considera que la guerra entre Estados Unidos e Irán se prolongará durante un periodo largo, un asunto que también pesa sobre la percepción de la administración.

Por ahora, Trump mantiene que las cifras negativas buscan afectar la participación republicana. Sin embargo, los datos disponibles muestran que su popularidad enfrenta una presión amplia y que el resultado de las elecciones de noviembre será una prueba importante para su segundo mandato.

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