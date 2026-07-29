Trump pierde fuerza entre republicanos y su aprobación iguala el peor nivel de su carrera

Un récord de 73% de los estadounidenses considera que el presidente Donald Trump no ha centrado su gobierno en los problemas más urgentes del país, mientras el respaldo entre los republicanos cayó a su nivel más bajo, de acuerdo con una encuesta de CNN publicada este miércoles.

El sondeo, realizado entre 1.225 adultos, muestra que únicamente el 27% cree que el mandatario ha dado prioridad a los temas correctos. El estudio se publica en un contexto marcado por la guerra con Irán, el aumento en los precios de los combustibles y el encarecimiento de los alimentos.

En términos generales, la aprobación de Trump se ubicó en 34%, igualando el mínimo histórico registrado al cierre de su primer mandato presidencial (2017-2021), tras los hechos ocurridos en el Capitolio después de las elecciones de 2020.

Republicanos también reducen su apoyo

La encuesta revela además que el 50% de los consultados desaprueba de manera contundente la gestión del mandatario, el nivel más alto de rechazo registrado durante sus administraciones. Al mismo tiempo, su aprobación firme cayó a apenas 15%.

Entre los propios votantes republicanos, el respaldo descendió al 78%, la cifra más baja para un político que durante años presumió un sólido apoyo dentro de su partido. Asimismo, solo 19% de los simpatizantes republicanos dice sentirse entusiasmado con el resto del segundo mandato de Trump, frente al 38% registrado durante la primavera.

Economía e inflación pesan en la opinión pública

Los peores resultados para el mandatario aparecen en temas relacionados con la economía y la política exterior. Solo el 28% aprueba su manejo del conflicto con Irán, mientras que el 25% respalda su estrategia frente a la inflación y apenas el 21% avala sus acciones para contener el precio de la gasolina.

Además, 74% de los estadounidenses asegura que el incremento en el costo de los combustibles les ha provocado dificultades económicas, y 71% considera que el presidente no ha hecho lo suficiente para reducir los precios de los productos básicos.

En el ámbito internacional, el sondeo también refleja un deterioro en la percepción del mandatario: 62% de los encuestados considera que Donald Trump no ha demostrado ser un líder mundial eficaz, un aumento respecto al 54% registrado al inicio de su segundo mandato. Según CNN, estos datos muestran un creciente desgaste político de cara a las próximas elecciones de medio término.

Sigue leyendo:

· UnidosUS y grupos civiles piden al Congreso que detenga el despliegue de soldados en las ciudades

· El crecimiento laboral se desploma en sectores donde predominan trabajadores latinos, según análisis