La popularidad de Trump se desploma debido a Irán y la economía

La popularidad del presidente Donald Trump va en picada, según confirma una reciente encuesta del New York Times, la cual revela que votantes consideran que el republicano cometió el “error” de iniciar una guerra contra Irán, además de que hay un aumento en la preocupación en la economía.

El 57% desaprueba la gestión del mandatario, quien registra apenas un 37% de aprobación.

El costo de vida (69%) lidera como la peor calificación al mandatario republicano; la guerra en Irán se coloca en segunda posición (65%); la economía en general (64%) en tercera posición y el conflicto Israel-Palestina en cuarto con 62%, mientras los asuntos migratorios ocupan la quinta posición con 56%.

El reporte del Times/Siena confirma lo que otras encuestas revelan: las políticas del presidente Trump dejan al Partido Republicano en una situación política complicada para las elecciones intermedias de noviembre.

En el reporte se destaca que solamente los republicanos aprueban, en general, la gestión de Trump, incluso la guerra contra Irán.

“Los votantes independientes, en particular, se han mostrado más descontentos con el Sr. Trump”, dice el informe. “El 69% [de los votantes independientes] desaprobó su gestión, un aumento con respecto al 62% registrado en una encuesta […] enero”.

El 44% de los votantes declaró que las políticas actuales de Trump les habían perjudicado personalmente, frente al 36% del otoño pasado, agrega el reporte.

Otro reporte, de ThinkNow, coincide con los hallazgos del Times sobre las preocupaciones en economía.

El informe destacó que la inflación continúa siendo la principal preocupación económica para prácticamente todos los grupos de votantes consultados. No obstante, el costo de la vivienda tiene un peso particularmente importante entre los latinos y los demócratas.

Sin embargo, la inflación es un tema preocupante para la mayoría con 81% entre los votantes en general; 82% entre los demócratas; 79% entre republicanos, y 76% entre los independientes.

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