Trump logra control de 65,000 millones de barriles de petróleo venezolano tras nuevo pacto

Donald Trump anunció un acuerdo con Venezuela que permitirá a una empresa conjunta operar y desarrollar 17 campos petroleros con reservas probadas de alrededor de 65,000 millones de barriles de petróleo.

Una fuente cercana al acuerdo reveló a CBS News que la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, otorgó una concesión de 100 años para explotar los yacimientos.

El gobierno estadounidense tendría 55% de control efectivo de la empresa conjunta, mediante una participación accionaria y el derecho a adquirir petróleo a precio de costo. Los nombres de las compañías privadas que participarán todavía no han sido revelados.

Trump presentó el pacto como una operación sin costo para los contribuyentes estadounidenses. En Truth Social sostuvo que la transacción permitirá aumentar el suministro de petróleo y que, a largo plazo, podría contribuir a reducir los precios de la gasolina en Estados Unidos.

“Los Estados Unidos de América acaban de firmar un acuerdo con Venezuela sobre el acuerdo petrolero más grande de la historia mundial. Bajo mi dirección, el secretario de Estado Marco Rubio y el secretario de Guerra Pete Hegseth, trabajando estrechamente con la muy respetada presidenta interina de Venezuela”, escribió el presidente en su red social.

BREAKING NEWS: The United States of America has just entered into an Agreement with the Country of Venezuela on, THE BIGGEST OIL DEAL IN WORLD HISTORY! At my direction, Secretary of State Marco Rubio, and Secretary of War Pete Hegseth, working closely with Highly Respected? pic.twitter.com/lLl44Fp7cs — Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) August 28, 2026

Venezuela espera millonarios ingresos

El secretario de Estado, Marco Rubio, aseguró que el acuerdo podría atraer cerca de $100 mil millones en inversión privada, además de generar miles de empleos y apoyar la recuperación de la economía venezolana.

Rodríguez también confirmó el pacto y lo calificó como un “acuerdo histórico” y espera que su gobierno pueda recibir más de $209 mil millones en ingresos fiscales.

La dimensión del acuerdo es especialmente relevante porque Venezuela posee las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, con poco más de 300,000 millones de barriles, mientras Estados Unidos cuenta con menos de 50,000 millones, según datos citados por la Administración de Información Energética.

“Esta transacción histórica más que duplica las reservas de petróleo estadounidenses, aumenta enormemente nuestro suministro de petróleo y reducirá sustancialmente los precios de la gasolina para todos los estadounidenses durante mucho tiempo en el futuro, al mismo tiempo que ayuda a continuar poniendo a Venezuela en un camino hacia un éxito tremendo y una gran prosperidad. ¡Esta transacción fortalecerá enormemente la relación ya en crecimiento entre Venezuela y los Estados Unidos!”, escribió Trump.

Sin embargo, el anuncio no significa que el petróleo vaya a llegar de inmediato al mercado estadounidense. La industria venezolana enfrenta infraestructura deteriorada, años de falta de inversión y dificultades para recuperar su capacidad de producción. Reuters señaló que especialistas consideran que el incremento significativo de producción podría tardar años.

Our deal with Venezuela is the biggest oil deal, by far, in World history! President DJT



( TS: Aug 28 2026, 8:21 PM ET )???????????????????????????????????????????? pic.twitter.com/R90JYQxfBz — Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) August 29, 2026

Además, persisten interrogantes sobre la estructura definitiva del acuerdo, las empresas involucradas y su viabilidad.

Sigue leyendo: