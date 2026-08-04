Expertos y Gobierno se pelean: polémica y preocupación por la baja inscripción del Obamare

La disminución de inscripciones en la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA), conocida popularmente bajo el nombre de Obamacare, se ha atribuido a diversos factores, incluyendo un aumento significativo en las primas.

En 2026, las inscripciones cayeron a aproximadamente 19.2 millones, lo que representa una disminución de casi 3 millones. Este descenso ha sido respaldado por afirmaciones de la administración Trump relacionadas con el fraude en la inscripción.

Estas posiciones encontradas de expertos y la administración Trump han abierto una diatriba sobre el asunto, que pica y se extiende.

Diatriba en el tapete

La administración de Trump defiende que la caída en las inscripciones es consecuencia de sus esfuerzos para combatir el fraude, señalando que 5.6 millones de inscripciones fueron consideradas fraudulentas en 2025. Sin embargo, este enfoque ha sido cuestionado por expertos en políticas de salud, quienes argumentan que la subida de precios es el factor determinante detrás de la baja en las inscripciones.

Analistas sugieren que, aunque la ACA presenta problemas de fraude, las alegaciones de la administración pueden ser exageradas. Varios estudios citan que el aumento de las primas y deducibles son las causas principales de que muchas personas abandonen sus planes de salud. Los expertos también detectan que el mensaje de enfocarse en el fraude puede estar desviando la atención de un problema más amplio de costos médicos.

Según KFF, en promedio, los beneficiarios de la ACA pagan $178 dólares al mes en primas este año, un aumento del 58% con respecto a 2025, mientras que sus deducibles han aumentado un 37%, hasta casi $3,800 dólares al año.

“Se trata de personas reales que ahora se ven obligadas a tomar decisiones imposibles”, dijo Annalyse Keller, portavoz de Keep Americans Covered, una gran coalición de organizaciones de presión del sector sanitario, que incluye aseguradoras y grupos de defensa de los pacientes, recoge CBS News.

En contrapartida, los republicanos colocan su hipótesis sobre la mesa. Señalan que los demócratas, con el presidente Joe Biden a la cabeza, en el Congreso aprobaron la ley que incluía subsidios fiscales más generosos para las personas inscritas en Obamacare, , a partir de 2021. Estos subsidios mejorados redujeron las primas, y millones de personas pudieron acceder a un crédito fiscal lo suficientemente grande como para eliminar por completo su pago mensual, reseña KFF. La ley de la era Biden también permitió que los hogares con mayores ingresos recibieran asistencia, refiere CBS News.

Según el informe del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), la cobertura de la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA) prácticamente se duplicó, pasando de poco más de 11 millones de estadounidenses en 2021 a más de 22 millones en 2025.

Y es aquí donde lanzan el grito al cielo republicanos y conservadores. Advierten que este crecimiento no se debió únicamente a las nuevas inscripciones por las primas más bajas, sino que factores interesados propiciaron el fraude.

Debate en vísperas de elecciones

El debate sobre la ACA se intensifica ante las elecciones intermedias de noviembre, con demócratas y republicanos intentando capitalizar las preocupaciones de los votantes sobre los costos de atención sanitaria.

A pesar de los esfuerzos por parte de la administración para centrar el interés en el control del fraude, encuestas recientes muestran una desconfianza general hacia estas afirmaciones y una mayor preocupación por el aumento de los costos de los cuidados de salud.

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