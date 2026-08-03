Consumo diario de marihuana supera al del alcohol y cigarillos

De acuerdo con los datos más recientes de la Encuesta Nacional sobre el Uso de Drogas y la Salud (NSDUH) administrada por la Substance Abuse and Mental Health Services Administration (SAMHSA), unos 21.4 millones de estadounidenses admiten usar cannabis de manera frecuente, superando las cifras reportadas para el tabaco y el alcohol bajo la misma métrica.

Así, el consumo diario o casi diario de marihuana ha superado oficialmente al del alcohol y al de los cigarrillos en los Estados Unidos, consolidando un cambio histórico en los hábitos de consumo de sustancias, refiere Fox News Digital.

El aumento coincide con la expansión de la legalización del cannabis en varios estados y un cambio en la percepción pública sobre su uso.

Cifras de consumo diario

El cruce de tendencias refleja el impacto de las políticas de legalización del cannabis y una mayor concienciación sobre los riesgos del tabaco y el alcohol. La distribución de consumidores habituales (quienes consumen 20 días o más en un periodo de 30 días) se divide así:

Marihuana : 21.4 millones de personas.

: 21.4 millones de personas. Cigarrillos : 19.9 millones de personas.

: 19.9 millones de personas. Alcohol: 17.2 millones de personas.

Evolución del cambio de tendencia

El primer hito (2022). El consumo diario de marihuana superó por primera vez al del alcohol. Un análisis publicado en la revista científica Addiction reportó que en ese año había 17.7 millones de usuarios diarios de cannabis frente a 14.7 millones de alcohol. El uso frecuente de marihuana aumentó un 269% entre 2008 y 2022.

El segundo hito. Las encuestas federales confirmaron que la tendencia se aceleró, provocando que la marihuana también sobrepasara al tabaco en su uso diario. Esto se atribuye en gran medida al desplome histórico del consumo de cigarrillos tradicionales.

Prevalencia general. Aunque la marihuana lidera en consumo frecuente o diario, el alcohol sigue siendo la sustancia más consumida a nivel global si se toma en cuenta el uso ocasional o social (fines de semana).

Consideración importante

Especialistas médicos de instituciones como Fox News Salud y la Universidad de Yale advierten que este fenómeno no debe ser motivo de celebración.

El patrón de uso diario está íntimamente ligado al desarrollo de dependencia psicofísica. Asimismo, alertan que la percepción pública de que el cannabis es “inofensivo” ha opacado riesgos reales, tales como el aumento de trastornos de ansiedad, afectaciones al desarrollo cerebral en jóvenes y complicaciones cardiovasculares derivadas del consumo crónico.

Consecuencias del consumo diario

El consumo diario de cannabis puede aumentar el riesgo de problemas de salud mental a largo plazo, sobre todo si empieza en la adolescencia o si hay predisposición personal o familiar. Las consecuencias más señaladas son psicosis/esquizofrenia, ansiedad, depresión, problemas de memoria y aprendizaje, y dependencia.

Efectos más probables

Psicosis y esquizofrenia. El riesgo es mayor con consumo frecuente y de inicio temprano; fuentes sanitarias señalan que el cannabis se asocia con más probabilidad de psicosis y trastornos duraderos como la esquizofrenia.

El riesgo es mayor con consumo frecuente y de inicio temprano; fuentes sanitarias señalan que el cannabis se asocia con más probabilidad de psicosis y trastornos duraderos como la esquizofrenia. Ansiedad y depresión. El uso diario o casi diario se relaciona con más síntomas de ansiedad y depresión, y con pensamientos suicidas en algunos estudios y guías de salud pública.

El uso diario o casi diario se relaciona con más síntomas de ansiedad y depresión, y con pensamientos suicidas en algunos estudios y guías de salud pública. Problemas cognitivos. Puede afectar atención, memoria, aprendizaje y velocidad de procesamiento; en jóvenes, estos efectos pueden durar mucho tiempo.

Puede afectar atención, memoria, aprendizaje y velocidad de procesamiento; en jóvenes, estos efectos pueden durar mucho tiempo. Dependencia. El consumo crónico aumenta la probabilidad de desarrollar trastorno por uso de cannabis y, al suspenderlo, pueden aparecer irritabilidad, ansiedad y alteraciones del sueño.

Quién tiene más riesgo

El riesgo sube más cuando el consumo es diario, cuando comienza antes de los 18 años, cuando el producto tiene alto THC y cuando existe vulnerabilidad personal o familiar a trastornos mentales. En personas con antecedentes de psicosis, bipolaridad o depresión, el cannabis puede empeorar el curso de la enfermedad.

Cuándo pedir ayuda

Conviene buscar ayuda profesional si aparecen paranoia, alucinaciones, ataques de pánico, ánimo muy bajo, pérdida de motivación o dificultad para dejarlo. Si quieres, puedo ayudarte a distinguir entre efectos de consumo, abstinencia y señales de alarma.

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