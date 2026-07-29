Estudio revela que las dificultades económicas pueden acelerar el envejecimiento cerebral

Investigadores del University College London (UCL) han llevado a cabo un estudio que analiza el impacto de las dificultades económicas persistentes en adultos nacidos en 1946 en el Reino Unido. Los resultados indican un rendimiento cognitivo inferior entre aquellos que enfrentaron problemas financieros a lo largo de su vida.

Las pruebas cognitivas revelaron que los participantes con ingresos bajos de manera sostenida mostraron peores resultados en memoria verbal y velocidad de procesamiento. Además, las resonancias magnéticas evidenciaron marcadores de envejecimiento cerebral, como la atrofia cerebral.

El Dr. Jacques Wels, autor del estudio y miembro de la Unidad de Salud y Envejecimiento a lo Largo de la Vida de la UCL, señaló a Fox News Digital que el deterioro cognitivo está vinculado tanto a la genética como a experiencias adversas. Las asociaciones más significativas se observaron entre hombres y quienes tuvieron infancias desfavorecidas, así como portadores de la variante genética APOE-ε4, relacionada con el riesgo de Alzheimer.

“Utilizamos diferentes indicadores de adversidad financiera a lo largo de la vida y diferentes indicadores de deterioro cognitivo, y todos muestran los mismos resultados, lo que confiere solidez a los mismos”, sostiene Wels.

Implicaciones del estudio

Los investigadores sugieren que el estrés crónico asociado con la adversidad financiera podría ser un factor desencadenante del envejecimiento cognitivo acelerado.

A pesar de los hallazgos, el estudio presenta limitaciones, ya que su diseño no permite establecer una relación causal directa entre estrés financiero y deterioro cognitivo. Se hace un llamado a continuar investigando la relación entre la mejora de la situación financiera y el riesgo de demencia.

Factores adicionales que también pueden influir

Hay varios factores que pueden influir en el rendimiento cognitivo de los adultos mayores, y algunos son modificables. Entre los más destacados están la ausencia de estimulación cognitiva, la polifarmacia, el mal control de la presión arterial y la dependencia para actividades básicas de la vida diaria.

Factores asociados

Menor escolaridad y nivel socioeducativo, que se relacionan con peor rendimiento cognitivo.

Ausencia de actividades de estimulación mental o participación cognitiva regular.

Polifarmacia, es decir, uso de varios medicamentos a la vez.

Hipertensión o presión arterial mal controlada.

Dependencia funcional en actividades básicas cotidianas.

Problemas cardiovasculares y otras comorbilidades, que también se han vinculado con deterioro cognitivo.

Otros factores que pueden afectar la memoria

El Instituto Nacional sobre el Envejecimiento señala que problemas de memoria en adultos mayores también pueden deberse a depresión, ansiedad, alteraciones del sueño, deficiencias nutricionales, enfermedades de tiroides, riñón o hígado, efectos secundarios de medicamentos, alcohol u otras drogas, infecciones o traumatismos craneales.

Qué conviene vigilar

En la práctica, los factores más útiles de identificar son los que pueden corregirse: dormir mejor, revisar medicamentos, controlar presión arterial, tratar depresión o ansiedad, mantener actividad física y mental y cuidar la nutrición. También ayuda mantener rutina, vida social activa y aprendizaje continuo, porque esas actividades apoyan la reserva cognitiva.

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