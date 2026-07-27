Anorexia y bulimia: dos caras complejas de un mismo sufrimiento

Los trastornos de la conducta alimentaria (TCA) abarcan condiciones como la anorexia nerviosa, bulimia, megarexia, ortorexia y vigorexia. Cada uno presenta una percepción alterada del cuerpo, lo que puede llevar a problemas graves de salud.

Detrás de cada plato vacío o de cada episodio oculto en el baño hay una historia distinta, pero un patrón común: la comida ha dejado de ser alimento para convertirse en un campo de batalla.

Entre los dos trastornos nerviosos alimentarios más conocidos están la bulimia y la anorexia, problemas que requieren una actuación multidisciplinar, pero en los que es necesario un abordaje psiquiátrico y psicoterapéutico inicial, refieren especialistas del Centro Médico Quirúrgico de Enfermedades Digestivas, con sede en Madrid.

Con frecuencia, la bulimia y la anorexia se confunden debido a que comparten un miedo intenso a subir de peso, una preocupación excesiva por la imagen corporal y problemas emocionales. No obstante, son enfermedades distintas que se diferencian principalmente por el peso corporal resultante y el tipo de conducta alimentaria.

Comprender qué las une y qué las separa es clave para detectarlas a tiempo y acompañar mejor a quienes las padecen.

¿Qué son?

La anorexia nerviosa se caracteriza por una restricción severa de la ingesta de alimentos, un miedo intenso a aumentar de peso y una percepción distorsionada de la propia imagen corporal, incluso cuando el peso ya se encuentra muy por debajo de lo saludable.

La bulimia nerviosa, en cambio, se define por episodios recurrentes de atracones ?ingesta de grandes cantidades de comida en poco tiempo, con sensación de pérdida de control? seguidos de conductas compensatorias: vómitos autoinducidos, uso indebido de laxantes o diuréticos, ayunos prolongados o ejercicio físico excesivo.

Coincidencias

Aunque se manifiestan de forma diferente, ambos trastornos comparten varios rasgos de fondo:

Origen multicausal. Ni la anorexia ni la bulimia tienen una causa única. En su desarrollo confluyen factores genéticos y biológicos, rasgos de personalidad (perfeccionismo, baja autoestima, dificultad para tolerar emociones), dinámicas familiares y una presión sociocultural que idealiza determinados cuerpos.

Ni la anorexia ni la bulimia tienen una causa única. En su desarrollo confluyen factores genéticos y biológicos, rasgos de personalidad (perfeccionismo, baja autoestima, dificultad para tolerar emociones), dinámicas familiares y una presión sociocultural que idealiza determinados cuerpos. Distorsión de la imagen corporal. En ambos casos, la persona valora su autoestima casi exclusivamente en función de su peso o su figura, y percibe su cuerpo de forma distinta a como lo ven los demás.

En ambos casos, la persona valora su autoestima casi exclusivamente en función de su peso o su figura, y percibe su cuerpo de forma distinta a como lo ven los demás. Componente psicológico central. No son “caprichos” ni decisiones voluntarias: suelen coexistir con ansiedad, depresión, obsesividad o antecedentes de trauma, y requieren abordaje especializado.

No son “caprichos” ni decisiones voluntarias: suelen coexistir con ansiedad, depresión, obsesividad o antecedentes de trauma, y requieren abordaje especializado. Riesgo de cronificación y de comorbilidad. Ambos pueden prolongarse en el tiempo, alternarse entre sí a lo largo de la vida de una misma persona y conllevar consecuencias físicas graves si no se tratan.

Ambos pueden prolongarse en el tiempo, alternarse entre sí a lo largo de la vida de una misma persona y conllevar consecuencias físicas graves si no se tratan. Mayor prevalencia en la adolescencia y juventud , aunque cada vez se diagnostican con más frecuencia en otras etapas de la vida y también en varones.

, aunque cada vez se diagnostican con más frecuencia en otras etapas de la vida y también en varones. Necesidad de un abordaje multidisciplinar, que combine tratamiento médico, nutricional y psicológico o psiquiátrico.

Diferencias

Aspecto Anorexia Bulimia Patrón alimentario Restricción sostenida Alternancia entre atracones y compensación Peso corporal Habitualmente muy por debajo del rango saludable Suele mantenerse en un rango normal o cercano a él Visibilidad Más visible por la pérdida de peso evidente Más difícil de detectar, ya que el peso no siempre delata el trastorno Vivencia subjetiva Sensación de control y logro al restringir Vergüenza y culpa tras los atracones Riesgos físicos predominantes Complicaciones derivadas de la desnutrición Alteraciones derivadas de los vómitos y purgas recurrentes

Un matiz importante: el peso normal en la bulimia contribuye a que este trastorno pase más desapercibido, tanto para el entorno como para el propio sistema sanitario, lo que a veces retrasa el diagnóstico y el inicio del tratamiento.

Un límite que no siempre es nítido

Los especialistas coinciden en que la frontera entre ambos trastornos no siempre es clara. Existen formas mixtas —como la anorexia con episodios de atracón y purga— y no es infrecuente que una persona transite de un cuadro a otro a lo largo del tiempo.

Por eso, los manuales diagnósticos actuales insisten en evaluar cada caso de forma individual, más allá de encasillarlo en una categoría cerrada.

Importancia de la detección temprana

Los profesionales de la salud mental subrayan que cuanto antes se identifica un TCA, mejor es el pronóstico. Algunas señales de alerta —sin que ninguna sea por sí sola determinante— incluyen cambios bruscos en los hábitos alimentarios, preocupación excesiva por el peso o las calorías, aislamiento social en torno a las comidas, o idas frecuentes al baño después de comer.

Ante cualquiera de estas señales, la recomendación es siempre la misma: acudir a un profesional de la salud, sin culpabilizar ni minimizar lo que la persona está atravesando.

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