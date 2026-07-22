Las heridas que no se ven: el bullying deja secuelas que duran toda la vida

Durante años se repitió una frase que hoy la ciencia ha desmontado por completo: “son cosas de niños, ya se le pasará”. La evidencia dice justo lo contrario. El acoso escolar no fortalece el carácter de quien lo sufre; lo fractura, y las grietas pueden seguir abriéndose mucho después de que el último timbre de la escuela haya sonado.

Según cifras de Unicef, el acoso —ya sea físico, verbal, social o cibernético— afecta a la mitad de los niños del mundo en algún momento de su vida.

Lo que muchas familias, docentes e incluso las propias víctimas no siempre dimensionan es que el impacto de esta violencia no se limita al momento en que ocurre, sino que puede extenderse durante décadas.

Cicatrices en la salud mental

Los estudios longitudinales —investigaciones que siguen a las mismas personas durante años o décadas— son los que mejor han logrado capturar esta realidad. Uno de los más citados, el Avon Longitudinal Study of Parents and Children (ALSPAC), encontró que los adolescentes que fueron víctimas frecuentes de bullying tienen hasta cuatro veces más riesgo de padecer trastornos de salud mental en etapas posteriores de su vida.

El patrón se repite en investigaciones de distintos países. De acuerdo con hallazgos de la Universidad de Noruega de Ciencia y Tecnología, las víctimas de acoso enfrentan un mayor riesgo de desarrollar problemas de salud mental incluso años después de haber sido acosadas. Entre los diagnósticos más frecuentes destacan la depresión, la ansiedad, los trastornos del sueño, el abuso de sustancias y, en los casos más graves, la ideación suicida.

Especialistas describen el mecanismo detrás de este deterioro: la exposición sostenida a la humillación y el maltrato altera la forma en que el organismo responde al estrés, dejando como saldo una ansiedad que puede volverse crónica. Muchos adultos que fueron víctimas de bullying en su infancia siguen conviviendo con hipervigilancia constante y una autoestima frágil, consecuencia directa de aquellos años de exposición al maltrato.

Hay incluso evidencia sobre efectos neuropsicológicos más severos. Algunas investigaciones han encontrado que los niños que atravesaron acoso escolar prolongado presentan una mayor probabilidad de experimentar síntomas psicóticos —como alucinaciones o ideación paranoide— durante la adolescencia, un fenómeno que los expertos vinculan con la forma en que el estrés crónico interactúa con predisposiciones genéticas preexistentes.

Más allá de la mente

Quizás uno de los hallazgos más inquietantes de la investigación reciente es que las consecuencias del bullying no se quedan en el terreno emocional: también moldean las trayectorias económicas y laborales de quienes lo padecieron.

Un estudio de seguimiento de cinco décadas realizado por los investigadores Takizawa, Maughan y Arseneault demostró que las personas que sufrieron acoso en la infancia presentan una mayor probabilidad de atravesar desempleo recurrente e inestabilidad laboral en la adultez, además de mostrar indicadores más débiles de salud general.

Datos más recientes profundizan aún más en esta línea: un análisis que siguió a distintas cohortes hasta los 62 años encontró que haber sido víctima de bullying en la infancia predice un menor bienestar subjetivo, menores probabilidades de mantener un empleo estable y, de forma alarmante, un mayor riesgo de mortalidad antes de los 55 años, incluso al descontar el efecto de otras adversidades vividas durante la infancia.

La lectura de estos datos apunta a lo que los investigadores llaman un “efecto acumulativo”: las dificultades académicas que surgen durante el acoso —bajo rendimiento, ausentismo, pérdida de motivación— se traducen con el tiempo en desventajas que se arrastran hasta la vida adulta, dificultando el acceso a oportunidades laborales y económicas estables.

El agresor y los espectadores tampoco salen ilesos

El foco suele estar, con razón, en quien sufre el acoso. Pero la evidencia también apunta a que quienes agreden y quienes observan sin intervenir cargan sus propias consecuencias. Los niños que ejercen el rol de agresores con frecuencia carecen de habilidades sociales apropiadas para relacionarse de forma sana con sus pares, y algunos estudios advierten sobre una mayor propensión a desarrollar conductas antisociales o delictivas en la adultez.

Los espectadores, por su parte, no están exentos de daño. Presenciar el maltrato de manera reiterada puede generar una progresiva insensibilización ante el sufrimiento ajeno, o instalar la creencia de que la violencia entre pares es simplemente inevitable —una normalización que también tiene costos sociales a largo plazo.

La importancia de nombrar el dolor

Frente a este panorama, los especialistas coinciden en un punto: cuanto más tiempo se prolonga el acoso, más intensas y duraderas resultan las secuelas. De ahí la urgencia de la detección temprana, tanto en el hogar como en la escuela.

Para quienes ya cargan con estas heridas en la adultez, la buena noticia es que existen caminos de recuperación. La terapia psicológica, particularmente los enfoques cognitivo-conductuales y técnicas como el EMDR (para el procesamiento de experiencias traumáticas), ha mostrado resultados efectivos para ayudar a las víctimas a resignificar lo vivido. Los especialistas insisten en que el primer paso hacia la sanación empieza por algo simple pero poderoso: validar el dolor de quien lo sufrió y hacerle saber que lo ocurrido nunca fue su culpa.

El bullying, coinciden hoy los investigadores, no es un rito de paso ni una prueba que “forja el carácter”. Es un problema de salud pública con consecuencias medibles, duraderas y, en muchos casos, prevenibles.

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