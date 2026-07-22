Cáncer colorrectal: las señales tempranas que muchas personas pasan por alto

Durante años se consideró una enfermedad asociada principalmente con personas mayores. Sin embargo, esa realidad está cambiando. El cáncer colorrectal está aumentando entre adultos menores de 50 años y ya es la principal causa de muerte por cáncer en ese grupo etario en Estados Unidos, según el American College of Surgeons (ACS).

El problema es que muchos pacientes llegan al diagnóstico tarde porque los primeros síntomas suelen confundirse con afecciones comunes, como hemorroides, estreñimiento o síndrome del intestino irritable.

Por eso, los especialistas insisten en que cualquier cambio persistente en el funcionamiento del intestino merece una evaluación médica, incluso en personas jóvenes.

Los síntomas que no conviene ignorar

El American College of Surgeons elaboró recientemente una guía para ayudar a reconocer las señales de alerta más frecuentes del cáncer colorrectal. Entre ellas destacan:

Sangre en las heces o sangrado rectal repetido.

Cambios persistentes en los hábitos intestinales, como diarrea o estreñimiento que duran varias semanas.

Heces más delgadas de lo habitual.

Sensación de no evacuar completamente después de ir al baño.

Dolor o molestias abdominales frecuentes.

Pérdida de peso sin explicación.

Fatiga constante o anemia por falta de hierro.

Los expertos aclaran que estos síntomas no significan necesariamente que exista un cáncer. Muchas veces tienen causas benignas. Sin embargo, cuando aparecen de forma persistente o representan un cambio respecto del funcionamiento habitual del organismo, deben ser evaluados por un profesional.

¿Por qué preocupa tanto el aumento en personas jóvenes?

Las tasas generales de cáncer colorrectal han disminuido gracias a los programas de detección, pero esa tendencia no se observa entre los menores de 50 años.

Los investigadores todavía estudian las razones. Entre las hipótesis aparecen cambios en la alimentación, obesidad, sedentarismo, alteraciones del microbioma intestinal y factores ambientales. También influyen antecedentes familiares y enfermedades inflamatorias del intestino, aunque muchos pacientes jóvenes no presentan ninguno de estos factores de riesgo conocidos.

Uno de los mayores desafíos es que, por la edad, tanto pacientes como médicos pueden atribuir inicialmente los síntomas a problemas menos graves, retrasando estudios que permitirían detectar el cáncer en etapas iniciales.

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¿Cuándo hay que empezar los controles?

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) recomiendan que las personas con riesgo promedio comiencen el cribado del cáncer colorrectal a partir de los 45 años. Quienes tienen antecedentes familiares, enfermedades inflamatorias intestinales o síndromes hereditarios pueden necesitar comenzar antes, según indicación médica.

La colonoscopia sigue siendo la prueba más completa porque permite detectar y extirpar pólipos antes de que se transformen en cáncer. También existen pruebas de materia fecal y, recientemente, la Sociedad Americana contra el Cáncer incorporó nuevas opciones de detección, incluidos algunos análisis de sangre para pacientes seleccionados, aunque la colonoscopia continúa siendo el método de referencia.

La detección temprana marca la diferencia

Los especialistas coinciden en un mensaje: no esperar a que los síntomas desaparezcan por sí solos.

La presencia repetida de sangre en las heces, cambios persistentes en el intestino o una fatiga inexplicable justifican una consulta médica, sin importar la edad. Detectado en etapas iniciales, el cáncer colorrectal tiene muchas más posibilidades de tratamiento exitoso.

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