Uso de ivermectina aumenta entre los pacientes con cáncer, sin haber evidencia científica de su eficacia

Durante la primera mitad de 2025 se observó un aumento significativo en las recetas de ivermectina entre pacientes con cáncer, triplicándose tras la emisión de un popular episodio de un podcast donde se promovió el medicamento, refiere un estudio publicado en JAMA.

La ivermectina también había adquirido popularidad drásticamente durante la pandemia de coronavirus, en medio de afirmaciones no comprobadas de que podía ayudar a combatir las infecciones por COVID-19, recuerda ABC News.

“Tengo tres amigos. Los tres tuvieron cáncer en etapa 4… y ahora ninguno de los tres tiene cáncer”, le dijo Mel Gibson a Joe Rogan en su podcast JRE. Rogan le preguntó entonces si los amigos de Gibson habían tomado ivermectina, a lo que Gibson asintió, recogió el medio de comunicación en su portal.

Expertos enfatizan que no hay evidencia científica suficiente que respalde el uso de ivermectina como tratamiento para el cáncer. La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) no ha aprobado la ivermectina para esta condición, aunque sigue siendo un medicamento aprobado para el tratamiento de enfermedades parasitarias.

“No se ha demostrado en ningún tipo de ensayo clínico confirmatorio, que es el estándar de oro de la evidencia que necesitamos para saber si el tratamiento funciona”, dijo a ABC News el Dr. John Mafi, profesor asociado de medicina en la Facultad de Medicina David Geffen de la UCLA.

El profesor de medicina advirtió sobre los riesgos que enfrentan los pacientes que eligen este tratamiento no comprobado, como el retraso en la búsqueda de terapias efectivas. Incluso, fue a más: “En dosis muy altas, puede provocar convulsiones o coma. En dosis extremadamente altas, incluso la muerte, aunque eso es raro”, acotó.

Los especialistas señalan que los pacientes que toman el medicamento sin receta ni supervisión médica corren el riesgo de sufrir una sobredosis.

Casos individuales y testimonios

La historia de Ron Duguay, exjugador de la National Hockey League (NHL) diagnosticado con cáncer de colon en etapa 4, ilustra la desesperación de algunos pacientes. Duguay ha decidido combinar la ivermectina con su tratamiento convencional, impulsado por una mentalidad de lucha.

“En ciertas circunstancias, lucharé hasta caer rendido”, declaró Duguay, de 68 años, a ABC News. “Y cuando caiga, me levantaré”.

El enfoque de Duguay en su tratamiento ha generado un sentido de esperanza entre sus seres queridos. Su hija comparte momentos emocionales que reafirman la importancia de cada día juntos, enfatizando la perseverancia ante el diagnóstico.

Oposición del gremio médico

La doctora Antonia Agustí, presidenta de la Sociedad Española de Farmacología Clínica, explica que la ivermectina es un antiparasitario aprobado solo para infecciones por parásitos, piojos y rosácea, y que no debe utilizarse fuera de sus indicaciones aprobadas, especialmente sin evidencia científica que respalde su uso en otras patologías como el cáncer. Según la especialista, aunque es posible que haya interés limitado en investigar la ivermectina en enfermedades como el cáncer porque está fuera de patente, antes de afirmar que sirve para tratar algún tipo de cáncer, se debe demostrar en ensayos clínicos en humanos, y los estudios en laboratorio no son suficientes.

Los oncólogos subrayan que el problema no es solo la falta de evidencia, sino el riesgo de que los pacientes abandonen tratamientos probados. La doctora Eleonora Teplinsky, oncóloga, señala que “no somos ratones” y que los datos anecdóticos de uno o dos pacientes no son prueba suficiente, aunque algunos estudios preclínicos en animales hayan sugerido un posible efecto anticancerígeno. El doctor Skyler Johnson, también oncólogo, recuerda que más del 90% de los fármacos prometedores en fase preclínica no demuestran beneficios en humanos y advierte que dosis altas de ivermectina podrían ser tóxicas e interferir con terapias convencionales.

La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) afirma que este medicamento antiparasitario se emplea más en medicina veterinaria que en humana y que ni la ivermectina ni el fenbendazol pueden tratar ningún tipo de cáncer en ningún estadio, ya que su acción se centra en los parásitos, no en las células tumorales. El oncólogo Elías López Jiménez de la AECC subraya que no hay evidencia científica de que sea efectivo contra ningún tipo de tumor.

La FDA ha reiterado que la ivermectina no está aprobada para el tratamiento del cáncer. El uso no supervisado puede conllevar riesgos significativos como náuseas, vómitos, hipotensión, convulsiones y daño hepático, y la automedicación puede retrasar el inicio de tratamientos oncológicos efectivos y probados, lo que podría empeorar el pronóstico del paciente.

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