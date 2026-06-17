Nueva terapia da esperanza de supervivencia a pacientes con cáncer de vejiga

El cáncer de vejiga se ha convertido en una preocupación global, con una incidencia que aumenta un 2% anualmente. Este fenómeno está relacionado con el envejecimiento de la población y el daño genético acumulado a lo largo del tiempo.

A pesar de que la quimioterapia ha sido la única opción terapéutica desde los años 60, muchos pacientes no son candidatos, y su pronóstico es sombrío. La mitad de ellos vive entre 9 y 14 meses tras el tratamiento, mientras que los que no reciben quimioterapia tienen una expectativa de vida inferior a seis meses, indicó a La Jornada María Teresa Bourlón, jefa del Departamento de Oncología del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán (INCMNSZ), en México.

En este contexto, fue presentado un ensayo clínico en el congreso de la Sociedad Americana de Oncología Clínica que reveló que un nuevo tratamiento combinado con inmunoterapia y anticuerpos ha mostrado una eficacia significativa, permitiendo una sobrevida de 3.5 años en el 80% de los casos, incluyendo aquellos no candidatos a quimioterapia.

Bourlón participó en el Foro sobre Oncología organizado por el laboratorio farmacéutico Pfizer, donde destacó la importancia del estudio clínico para hacer frente a una enfermedad que va en aumento y para la cual no ha habido alternativas terapéuticas eficaces.

Importancia de la detección temprana

El diagnóstico temprano es crucial, ya que hasta el 40% de los pacientes son diagnosticados en etapas avanzadas.

Siendo el cáncer de vejiga más frecuente en hombres, retrasa su diagnóstico generalmente por condiciones previas de salud de adultos mayores, tales como diabetes, hipertensión arterial, daño cardiaco y/o renal.

Los síntomas como dolor al orinar y sangre en la orina a menudo son desestimados, lo que retrasa el tratamiento adecuado. Conocer los factores de riesgo, como el tabaquismo y la exposición a sustancias tóxicas, es fundamental para prevenir la enfermedad.

Nuevas perspectivas en oncología

La introducción de Pembrolizumab, junto con Enfortumab vedotina, marca un cambio significativo en el estándar de tratamiento.

Con investigación continua, se espera que estos avances mejoren el pronóstico de los pacientes, enfocándose en convertir el cáncer de vejiga en una condición crónica manejable en lugar de una sentencia de muerte inmediata.

Factores genéticos que pueden aumentar el riesgo

Los factores genéticos que pueden aumentar el riesgo de desarrollar cáncer de vejiga incluyen principalmente cambios en genes específicos relacionados con la desintoxicación de químicos y el control del crecimiento celular. Entre los genes más importantes se encuentran NAT2 y GSTM1, que codifican enzimas responsables de metabolizar y eliminar agentes cancerígenos (especialmente aquellos presentes en el humo del tabaco); cuando estas enzimas tienen una función reducida, la persona es más sensible a los efectos de los químicos causantes de cáncer.

También están los genes supresores de tumores TP53 (o p53) y RB1, cuyas mutaciones o cambios adquiridos son fundamentales en el desarrollo del cáncer de vejiga, ya que permiten que las células crezcan sin control. Los oncogenes HRAS, FGFR y RAS son otros genes que, cuando se activan incorrectamente, promueven la proliferación de células cancerosas. Además, el gen PTEN/MMAC1 está involucrado en regular el crecimiento celular y sus alteraciones aumentan el riesgo.

Estudios recientes han identificado tres nuevos factores genéticos que predisponen al cáncer de vejiga, incluyendo genes que metabolizan agentes cancerígenos del tabaco y que modifican el riesgo asociado al hábito de fumar. Otros polimorfismos genéticos (SNPs) como CYP17A1, CAT, SOD1, SOD2 y ESR1 también se han asociado significativamente con mayor riesgo de cáncer vesical.

Aunque tener antecedentes familiares de cáncer de vejiga es un factor de riesgo reconocido, el cáncer de vejiga no tiende a darse frecuentemente en familias, y las mutaciones genéticas hereditarias no se consideran la causa principal de esta enfermedad. La mayoría de las mutaciones genéticas relacionadas con el cáncer de vejiga se forman durante la vida de una persona (mutaciones adquiridas) debido a la exposición a sustancias químicas cancerígenas o radiación, más que por cambios heredados.

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