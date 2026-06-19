FDA respalda primera vacuna antigripal que utiliza ARNm, tecnología que fue clave para poner fin a la pandemia de COVID-19

El comité asesor independiente de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) votó por unanimidad a favor de la vacuna mFlusiva de Moderna, afirmando que sus beneficios superan los riesgos para los grupos de edad de 50 a 64 años y 65 años o más, lo que marca un paso importante hacia la aprobación final que se espera en agosto.

Los estudios han mostrado que la vacuna de Moderna ha reducido los casos de gripe en un 27% en un estudio de 40,000 participantes mayores de 50 años, generando también una fuerte respuesta inmune en personas de 65 años o más, en comparación con las vacunas existentes.

La tecnología de ARNm permite una adaptación más rápida a las cepas mutadas del virus de la gripe, una tecnología que fue clave para poner fin a la pandemia de COVID-19. Esta posición del Comité Asesor de Vacunas y Productos Biológicos Relacionados (VRBPAC) está en abierta oposición a medidas de la administración Trump, que en agosto pasado canceló 500 millones de dólares de fondos que serían destinados a 22 proyectos de investigación para crear nuevas vacunas de ARNm contra enfermedades respiratorias que podrían desencadenar otra emergencia sanitaria.

Las vacunas con este tipo de tecnología tienen la ventaja de que se fabrican más rápidamente que otros tipos, algo que, según los expertos, podría ser útil si el virus de la gripe, con su capacidad de cambiar de forma, muta de tal manera que requiera la producción repentina de nuevas dosis.

“Disponer de esta tecnología nos coloca en una mejor posición para estar preparados ante la aparición de nuevas cepas en el futuro”, dijo la Dra. Flor Muñoz-Rivas, del Texas Children’s Hospital, una de las asesoras de la FDA.

“Creemos que el ARNm-1010 tiene el potencial de ofrecer una nueva e importante opción para la prevención de la gripe estacional y demostrar aún más la versatilidad de nuestra plataforma de ARNm”, declaró Stephane Bancel, MBA, MSc, director ejecutivo de Moderna, en un comunicado de prensa. “Esperamos seguir colaborando con la FDA mientras completa su revisión”, recalcó.

Preparación para la temporada de gripe

Se anticipa que, si es aprobada, la vacuna mFlusiva asegurará una mayor disponibilidad de dosis actualizadas en años donde las predicciones de cepas son inciertas.

Moderna planea un estudio de seguimiento que incluirá a 400,000 personas mayores de 65 años para continuar evaluando la seguridad y efectividad de la vacuna.

La solicitud de Moderna enfrentó desafíos regulatorios en el pasado, incluyendo críticas sobre sus métodos de comparación de vacunas. A pesar de esto, se espera que la FDA avance con una evaluación más positiva, considerando la importancia del desarrollo de esta vacuna en el contexto de la salud pública.

Comprendiendo la tecnología ARNm

La tecnología del ARN mensajero (ARNm) es una de las innovaciones biomédicas más importantes de las últimas décadas. Su principio básico es sencillo y elegante: en lugar de administrar directamente una proteína terapéutica o un virus atenuado para enseñar al sistema inmune, se entrega la instrucción genética necesaria para que las propias células del paciente construyan la proteína deseada.

El ARNm actúa como un manual de instrucciones transitorio que las células leen para sintetizar una proteína específica; esa proteína puede servir como vacuna, como terapia génica temporal o como herramienta para modular procesos biológicos.

Una de las ventajas clave del ARNm es su velocidad y flexibilidad. Las secuencias de ARNm se diseñan y sintetizan rápidamente en laboratorio, lo que permite respuestas ágiles frente a nuevos patógenos o para personalizar tratamientos.

En vacunas, por ejemplo, una secuencia de ARNm codifica una proteína del patógeno (como la proteína de superficie de un virus). Al administrarse, las células producen esa proteína, el sistema inmune la reconoce como extraña y genera respuestas defensivas —anticuerpos y células T— que confieren inmunidad sin exponer al organismo al patógeno completo.

Para que el ARNm sea útil en el cuerpo, tiene que sortear varios desafíos: es una molécula inestable y fácilmente degradable por enzimas; además, debe entrar eficientemente en las células.

Más allá de las vacunas, las aplicaciones potenciales del ARNm son amplias. En terapia contra el cáncer, por ejemplo, se diseña ARNm que codifica antígenos tumorales específicos para estimular una respuesta inmune dirigida contra las células tumorales. En enfermedades genéticas, se puede usar ARNm para proporcionar una versión funcional temporal de una proteína faltante o defectuosa, evitando algunas complicaciones de las terapias génicas permanentes. También existen investigaciones que exploran el uso del ARNm para producir medicamentos directamente en el organismo, o para regeneración tisular mediante la expresión temporal de factores de crecimiento.

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