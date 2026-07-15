Un análisis de sangre puede detectar el Alzheimer hasta 10 años antes de que se desarrolle

Investigadores han desarrollado un análisis de sangre que puede predecir la probabilidad de que adultos mayores asintomáticos desarrollen síntomas de Alzheimer en un plazo de cinco a diez años. Esta prueba, conocida como p-tau217, proporciona una herramienta potencial para acelerar el desarrollo de tratamientos.

El estudio reveló que aquellos con niveles altos de p-tau217 presentan un 38% de riesgo de deterioro cognitivo en cinco años, aumentando al 78% en diez años. Los datos provienen de un análisis de 2,684 adultos mayores, publicado en JAMA y presentado en la Conferencia Internacional de la Asociación de Alzheimer en Londres, que estuvieron involucrados en investigaciones a largo plazo sobre Alzheimer.

“Ya tenemos gente que viene y dice: ‘Quiero hacerme este análisis de sangre. Tengo antecedentes familiares de la enfermedad de Alzheimer'”, dijo Jessica Langbaum del Banner Alzheimer’s Institute en Phoenix, algo que ella desaconseja encarecidamente, por ahora, refiere Associated Press (AP).

“Estos hallazgos son bastante contundentes”, añadió Langbaum, y una prueba de sangre predictiva sería “realmente importante”, pero solo si los estudios en curso finalmente encuentran un medicamento que pueda ayudar a las personas antes de que comiencen los síntomas.

Consideraciones sobre la aplicación de la prueba

La prueba mide una forma específica de tau que está relacionada con la acumulación de placas amiloides en el cerebro. Este biomarcador sanguíneo facilita la identificación de personas en etapas tempranas del proceso de la enfermedad.

Expertos en el campo han manifestado la necesidad de cautela. Aunque el análisis puede ser prometedor, su uso en individuos sanos debe ser abordado con cuidado. Se recomienda esperar a que haya opciones de tratamiento disponibles antes de realizarse la prueba.

A pesar de los resultados positivos, solo una parte de los participantes fue monitoreada durante una década completa. Esto plantea dudas sobre la precisión de las predicciones a largo plazo. Además, otros factores de riesgo podrían influir en los resultados y complicar el diagnóstico.

La investigación abierta sobre el análisis p-tau217 ha suscitado interés, pero la comunidad científica subraya que una aplicación efectiva dependerá de la disponibilidad de tratamientos que intervengan antes del inicio de los síntomas. La discusión continúa en torno a los métodos de predicción y su influencia en la práctica clínica.

Tras un diagnóstico predictivo, los sistemas de salud y las guías clínicas están implementando vías estructuradas para que el tratamiento adecuado esté disponible de forma oportuna.

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