¿Tienes más de 45 años y no te has chequeado la próstata?, es el momento ideal para hacerlo

Los hombres mayores de 45 años que no han evaluado su próstata deben programar cuanto antes su primer control médico. De acuerdo con pautas de la National Comprehensive Cancer Network (NCCN), esta edad representa la frontera biológica ideal para iniciar el tamizaje preventivo, una ventana de oportunidad crucial para frenar a tiempo la enfermedad oncológica más común en la población masculina. Cuando este tipo de cáncer se detecta en sus etapas iniciales y localizadas, la tasa de supervivencia a los 5 años supera el 99%.

Es válido destacar la importancia de la detección oportuna, ya que el cáncer de próstata se desarrolla de forma asintomática. Durante los primeros años, el tumor crece de manera microscópica sin generar dolores, dificultades al orinar ni señales de alerta. Esperar a que aparezcan síntomas —como el flujo urinario débil o la necesidad de levantarse varias veces por la noche— suele significar que la patología ha avanzado a etapas donde el tratamiento se vuelve mucho más complejo.

Especialistas de la salud y centros de referencia global insisten en derribar los mitos y prejuicios culturales que alejan a los hombres del consultorio. El miedo al diagnóstico o la incomodidad cultural frente a las pruebas médicas no deben retrasar una decisión que define la longevidad y la calidad de vida.

Dos herramientas clave del tamizado

Contrario a los mitos populares, la evaluación urológica moderna es un proceso rápido, ambulatorio y sumamente eficiente. Los urólogos combinan dos metodologías para alcanzar una precisión diagnóstica del 92% en etapas tempranas:

Prueba de PSA (Antígeno Prostático Específico) . Es un examen de sangre sencillo que mide la proteína producida por la próstata.

. Es un examen de sangre sencillo que mide la proteína producida por la próstata. Tacto rectal (Examen físico). Es la exploración física de menos de un minuto que detecta nódulos, texturas sospechosas o asimetrías imposibles de ver en laboratorio.

Factores de riesgo

Si bien los 45 años es la norma general para pacientes sanos y asintomáticos, ciertos grupos deben iniciar su control a los 40 años debido a su alta predisposición genética u orgánica. Las variables de alto riesgo incluyen:

Historial familiar . Tener un padre o hermano diagnosticado con cáncer prostático.

. Tener un padre o hermano diagnosticado con cáncer prostático. Origen étnico . Hombres de raza afroamericana o afromexicana registran mayor incidencia y agresividad tumoral.

. Hombres de raza afroamericana o afromexicana registran mayor incidencia y agresividad tumoral. Mutaciones genéticas. Pacientes portadores de alteraciones en los genes BRCA1 o BRCA2.

La medicina actual promueve un enfoque de decisión compartida entre el paciente y el urólogo. Agendar una cita a partir de los 45 años no implica un tratamiento invasivo automático, sino establecer una línea base de salud para monitorear el organismo con total control y tranquilidad.

Cómo influyen la dieta y el estilo de vida

La dieta y el estilo de vida sí pueden ayudar a reducir el riesgo, pero no existe una forma comprobada de prevenir por completo el cáncer de próstata. Las medidas con mejor respaldo son mantener un peso saludable, hacer ejercicio con regularidad y llevar una alimentación rica en frutas, verduras y granos integrales, con menos grasas saturadas, carnes procesadas y exceso de calorías.

Qué más influye

Tener sobrepeso u obesidad se asocia con mayor riesgo de cáncer de próstata avanzado, y bajar de peso puede ser útil.

La actividad física regular se relaciona con menor riesgo y además ayuda a controlar el peso.

Una dieta equilibrada basada principalmente en verduras, con menos carnes rojas y evitando procesados, se recomienda como estrategia prudente.

Hábitos que conviene priorizar

Comer más frutas y verduras todos los días.

Elegir grasas más saludables y limitar grasas saturadas y trans.

Reducir carnes procesadas y moderar la carne roja.

Mantenerse activo la mayoría de los días de la semana.

Evitar el tabaquismo y limitar el alcohol por salud general.

Lo que no está claro. No hay evidencia sólida de que un alimento o suplemento por sí solo prevenga el cáncer de próstata. De hecho, algunos suplementos como vitamina E, selenio, zinc o ácido fólico en exceso pueden ser contraproducentes o no recomendables, por lo que conviene no usarlos sin orientación médica.

Ejemplo práctico. Un patrón útil sería: desayuno con avena y fruta, almuerzo con ensalada grande y proteína magra o legumbres, y cena con verduras, pescado o legumbres y cereal integral. Ese enfoque favorece el control del peso, la fibra y una menor carga de grasas saturadas.

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