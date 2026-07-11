Precio silencioso de la automedicación: el abuso de fármacos daña los riñones

Cada año, millones de personas recurren a analgésicos, antiinflamatorios y otros medicamentos de venta libre para calmar un dolor de cabeza, bajar la fiebre o aliviar una molestia muscular. Lo que pocos saben es que ese hábito aparentemente inofensivo puede convertirse, con el tiempo, en una de las principales causas evitables de daño renal.

Los antiinflamatorios no esteroideos (AINEs) —como el ibuprofeno, el naproxeno o el diclofenaco— son, junto con los analgésicos comunes, los medicamentos más consumidos del mundo, tanto por automedicación como por prescripción médica, especialmente entre niños, jóvenes y adultos sanos que los usan para tratar la fiebre y el dolor. Su popularidad los vuelve casi invisibles como riesgo: se toman sin receta, sin supervisión y, muchas veces, sin límite de tiempo.

Los datos, sin embargo, son contundentes. En la población general, el uso de AINEs triplica el riesgo de sufrir un primer episodio de insuficiencia renal aguda frente a quienes no los consumen. El daño no siempre es evidente de inmediato: la nefrotoxicidad de estos fármacos puede manifestarse como hipertensión arterial, retención de agua y sodio, exceso de potasio en sangre, inflamación del tejido renal o directamente insuficiencia renal aguda, apunta el órgano digital de Elsevier, empresa de análisis global de información con sede en los Países Bajos que se especializa en contenido científico, técnico y médico.

De molestia puntual a daño crónico

El problema se agrava con el uso prolongado. Según especialistas en nefrotoxicidad, la exposición crónica a los AINEs puede producir una lesión renal severa y de mal pronóstico, caracterizada por inflamación del tejido intersticial, formación de cicatrices, atrofia de los túbulos renales y fibrosis. Es decir, no se trata solo de un riesgo agudo y reversible, sino de una condición que puede instalarse de forma progresiva y silenciosa.

La combinación de fármacos agrava el panorama. Los especialistas advierten sobre el llamado “efecto triple whammy”: combinar un AINE con inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina (IECA) o antagonistas de los receptores de angiotensina (ARA-II) junto con diuréticos genera un riesgo elevado de fallo renal. Se trata de una combinación frecuente en personas mayores que manejan hipertensión y dolor crónico al mismo tiempo, muchas veces sin que ningún profesional revise la interacción completa de su tratamiento.

¿Quiénes corren más peligros?

El riñón dañado o debilitado es especialmente vulnerable. En pacientes con insuficiencia renal previa, la capacidad de filtración ya reducida aumenta la vulnerabilidad frente a los efectos tóxicos de los AINEs, lo que convierte a estos medicamentos en un arma de doble filo: alivian el síntoma, pero pueden acelerar el deterioro del órgano que los procesa.

Este fenómeno no se limita a los AINEs. Otros grupos farmacológicos —medios de contraste radiológicos, ciertos antifúngicos, inmunosupresores como la ciclosporina y el tacrolimus, e incluso los propios inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina— figuran entre los fármacos con mayor potencial nefrotóxico. El mecanismo de daño varía: algunos afectan directamente las células tubulares, otros alteran el flujo sanguíneo renal y otros generan reacciones alérgicas o inflamatorias en el tejido del riñón.

Es conocido que en los entornos hospitalarios el problema se intensifica. En unidades de cuidados intensivos, la incidencia de insuficiencia renal aguda puede llegar hasta el 60% de los pacientes críticos, y cerca del 20% de esos casos requiere terapia de reemplazo renal, con tasas de mortalidad asociadas que superan el 60% en países en desarrollo.

Enfermedad que avanza en silencio

Uno de los aspectos más preocupantes de la llamada nefropatía por analgésicos es su curso silencioso. Es posible que al principio no se presenten síntomas, y que estos aparezcan recién cuando el medicamento ya ha lastimado los riñones, momento en el que el daño puede ser mucho más difícil de revertir. Entre los antecedentes que elevan el riesgo se encuentra también el uso excesivo y prolongado de otros fármacos como tranquilizantes, lo que confirma que el problema no es exclusivo de un solo tipo de medicamento, sino del abuso farmacológico en general.

La prevención es la única defensa real

Frente a este panorama, las recomendaciones médicas coinciden en un punto: la prudencia. Es esencial evaluar la función renal antes de recurrir a los AINEs y optar por alternativas menos nefrotóxicas cuando sea posible, además de mantener un monitoreo constante en quienes sí requieren su uso. La guía más simple, pero más frecuentemente ignorada, la resume MedlinePlus: no tomar más de la dosis recomendada sin consultar antes con un profesional de salud.

La automedicación con analgésicos y antiinflamatorios se ha normalizado a tal punto que rara vez se percibe como un riesgo real. Sin embargo, la evidencia médica es clara: los riñones, órganos silenciosos que rara vez avisan cuando algo anda mal, pueden pagar un precio alto por decisiones que muchas veces se toman sin pensarlo dos veces frente al botiquín casero.

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