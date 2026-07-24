¿Puede la viagra prevenir el cáncer? Esto dice un estudio

Un estudio del Instituto Weizmann de Ciencias, publicado en Cancer Research, sugiere que el sildenafil, conocido popularmente como viagra, podría tener efectos adicionales en la lucha contra el cáncer. Este medicamento, que tradicionalmente se utiliza para tratar la disfunción eréctil, muestra potencial para interrumpir la propagación del cáncer al interferir con el metabolismo del colesterol.

La investigación destaca que el sildenafil bloquea la enzima fosfodiesterasa tipo 5 (PDE5), lo que resulta en un aumento de los niveles de cGMP. Este aumento a su vez disminuye la cantidad de colesterol disponible para las células cancerosas, limitando así su capacidad de metástasis.

Los hallazgos se basan en experimentos realizados en modelos de ratón y cultivos de células humanas, así como en análisis de dos décadas de datos de salud. Los resultados indican que la combinación de sildenafil con estatinas podría ser más efectiva en la reducción de la propagación cancerosa.

Perspectivas de uso clínico

El Dr. Mike Lattanzi, oncólogo médico certificado y director del Programa de Investigación del Cáncer Genitourinario de Texas Oncology, quien no participó en el estudio, declaró a Newsweek que, aunque los hallazgos son prometedores, aún se necesitan ensayos clínicos en humanos para validar su eficacia antes de considerar cambios en el tratamiento del cáncer.

Lattanzi señala que el atractivo de esta investigación radica en el uso de medicamentos ampliamente utilizados, pero establece que cualquier estrategia de prevención del cáncer está aún en las etapas preliminares.

Posibles efectos secundarios del sildenafil

Los efectos adversos más frecuentes reportados con sildenafil incluyen:

Dolor de cabeza (cefalea)

Sofocos o enrojecimiento facial

Congestión o secreción nasal

Malestar estomacal, indigestión o náuseas

Mareos o sensación de aturdimiento

Alteraciones visuales leves (visión borrosa, mayor sensibilidad a la luz, tono azulado en la visión, dificultad para diferenciar azul y verde)

Estos efectos suelen ser leves y transitorios, pero pueden ser más notorios en pacientes fragilizados o con múltiples medicamentos.

Efectos secundarios menos frecuentes pero graves

Algunos efectos adversos requieren atención médica inmediata:

Erección prolongada (>4 horas), conocida como priapismo

Dolor en el pecho, brazos o cuello, o náuseas durante la actividad sexual (posible signo de problema cardiovascular)

Pérdida repentina de la visión en uno o ambos ojos

Pérdida de la audición, zumbido en los oídos o mareos intensos

Reacciones alérgicas graves (hinchazón facial, dificultad para respirar)

El sildenafil puede ser seguro y efectivo en pacientes con cáncer cuando se usa bajo supervisión médica adecuada, pero requiere evaluación individualizada del riesgo-beneficio.

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