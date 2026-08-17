Retiro masivo de huevos: brote de salmonela deja casi una centena de enfermos en 17 estados

Un retiro de aproximadamente 1.6 millones de docenas de huevos (más de 19 millones de unidades) ordenó la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) debido a un brote de salmonela que ha enfermado a 98 personas en 17 estados.

Las autoridades sanitarias han clasificado la situación como Clase I, el más alto nivel de riesgo, alertando sobre graves consecuencias para la salud.

Los huevos involucrados, tanto blancos como marrones, provienen de gallinas libres de jaula en Texas. Su distribución ha alcanzado a comercios y establecimientos de alimentos en varios estados del sur y sudoeste del país, incluidos Texas, Arkansas y Louisiana.

Los productos han sido identificados en supermercados Kroger y Brookshire Grocery, así como en otros comercios de menor tamaño. Aconsejan a los consumidores revisar detalladamente los productos adquiridos.

Peligro de salmonela

La salmonela puede causar salmonelosis, mostrando síntomas como diarrea y fiebre. Aunque muchos se recuperan sin intervención, ciertos grupos, incluidos niños y adultos mayores, son más vulnerables a cuadros graves.

El incremento en las alertas de salud se produce en un momento de múltiples brotes relacionados con alimentos en EE.UU., como un brote de ciclosporiasis asociado a lechuga y otro de salmonela vinculado a jalapeños. La FDA está revisando las normativas sobre cómo los fabricantes de alimentos deben informar sobre sus productos.

Síntomas más graves de las salmonelosis

Los síntomas más graves que deben alertar son la deshidratación, la sangre en las heces, la fiebre alta, el dolor abdominal fuerte y la diarrea intensa o muy frecuente. También preocupan más cuando la persona no puede retener líquidos por vómitos o cuando está en un grupo vulnerable, como bebés, adultos mayores o personas con defensas bajas.

Señales de alarma

Menor cantidad de orina, orina oscura, boca o lengua secas.

Ojos hundidos, llanto sin lágrimas, mucha debilidad, irritabilidad o confusión.

Sangre o pus en las heces.

Fiebre alta junto con diarrea.

Dolor abdominal fuerte o diarrea que empeora o no mejora en pocos días.

Cuándo preocuparse más

La salmonelosis suele ser leve y durar unos días, pero en algunos casos puede volverse grave por deshidratación o por infección que se extiende fuera del intestino. Si aparece cualquiera de esas señales de alarma, se considera motivo para atención médica pronta.

Nota práctica. Si un consumidor tiene diarrea intensa, sangre en las heces o signos de deshidratación, no debería esperar a que “se pase solo”.

Medidas de prevención a tomar

Para reducir el riesgo de salmonela al consumir huevos:

Compre huevos con la cáscara intacta , sin grietas ni suciedad visible.

, sin grietas ni suciedad visible. Refrigérelos y manténgalos separados de alimentos listos para comer.

y manténgalos separados de alimentos listos para comer. No lave los huevos antes de guardarlos , porque el lavado puede facilitar que las bacterias atraviesen la cáscara.

, porque el lavado puede facilitar que las bacterias atraviesen la cáscara. Lávese las manos, utensilios y superficies después de manipular huevos crudos, y evite la contaminación cruzada.

después de manipular huevos crudos, y evite la contaminación cruzada. Rompa cada huevo en un recipiente aparte , no en el borde del recipiente donde preparará la comida, para evitar que fragmentos de cáscara o contaminantes lleguen al alimento.

, no en el borde del recipiente donde preparará la comida, para evitar que fragmentos de cáscara o contaminantes lleguen al alimento. Cocine los huevos completamente , hasta que la clara y la yema estén firmes; evite huevos crudos o poco cocidos.

, hasta que la clara y la yema estén firmes; evite huevos crudos o poco cocidos. Para mayonesa, postres o salsas sin cocción, use huevos o productos de huevo pasteurizados .

. Refrigere rápidamente las preparaciones con huevo y no las deje a temperatura ambiente durante períodos prolongados.

Los niños pequeños, adultos mayores, embarazadas y personas con defensas bajas deben evitar especialmente los huevos crudos o poco cocidos.

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