Sube número de muertes por bacteria carnívora en las costas de EE.UU.

Este año, se confirma que las muertes por la bacteria Vibrio vulnificus han llegado a siete en Estados Unidos. Luisiana y Florida son los estados más afectados, con un total de cinco muertes en el primero y una más en el segundo.

Estados en la costa del Golfo, donde las autoridades piden precaución al sumergirse en el mar con heridas abiertas o comer mariscos, particularmente ostras.

La Vibrio vulnificus, conocida comúnmente como “bacteria carnívora” o “come carne”, causa infecciones severas que pueden llevar a lesiones cutáneas, fiebre y, en casos extremos, amputaciones. Según el Departamento de Salud de Luisiana, la tasa de mortalidad asciende a uno de cada cinco infectados.

Proyecciones futuras

Cada año se reportan entre 150 y 200 infecciones a nivel nacional de esta bacteria en específico, en especial en los estados próximos al golfo de México, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), refiere EFE.

Investigaciones indican que, debido al aumento de las temperaturas del mar, los casos anuales de esta bacteria podrían incrementarse en un 50% para el año 2090. Esto representa un costo asociado estimado de 6.100 millones de dólares, según un estudio del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA).

Diagnóstico de una infección

El diagnóstico de una infección por Vibrio vulnificus se confirma mediante el aislamiento de la bacteria en muestras clínicas (sangre, heces o líquido de heridas), apoyado por la sospecha clínica y epidemiológica.

Cuándo sospechar la infección

La sospecha inicial se basa en:

Antecedentes de exposición : consumo de mariscos crudos o poco cocidos (especialmente ostras) o exposición de heridas a agua de mar cálida.

: consumo de mariscos crudos o poco cocidos (especialmente ostras) o exposición de heridas a agua de mar cálida. Cuadro clínico sugestivo : celulitis de rápida progresión con dolor intenso, formación de bullas hemorrágicas, ecchymosis, y signos de sepsis (fiebre, hipotensión, taquicardia).

: celulitis de rápida progresión con dolor intenso, formación de bullas hemorrágicas, ecchymosis, y signos de sepsis (fiebre, hipotensión, taquicardia). Factores de riesgo: enfermedad hepática crónica, diabetes, inmunosupresión, hemocromatosis o alcoholismo.

Muestras para diagnóstico microbiológico

Según la presentación clínica, se deben obtener:

Hemocultivos : recomendados de rutina cuando hay fiebre, bullas hemorrágicas o signos de sepsis, ya que la bacteriemia es frecuente.

: recomendados de rutina cuando hay fiebre, bullas hemorrágicas o signos de sepsis, ya que la bacteriemia es frecuente. Cultivo de heridas o bullas : aspirado de líquido de bullas, abscesos o tejido necrótico para Gram y cultivo.

: aspirado de líquido de bullas, abscesos o tejido necrótico para Gram y cultivo. Coprocultivo : si hay síntomas gastrointestinales tras consumo de mariscos.

: si hay síntomas gastrointestinales tras consumo de mariscos. Otras muestras según síntomas: líquido peritoneal, esputo, secreciones oculares, etc.

Medios de cultivo y técnicas de laboratorio

Medios selectivos : para heces se usa agar TCBS (tiosulfato-citrato-sales biliares-sacarosa) o agar mCPC, que favorecen el crecimiento de Vibrio.

: para heces se usa agar TCBS (tiosulfato-citrato-sales biliares-sacarosa) o agar mCPC, que favorecen el crecimiento de Vibrio. Cultivos de rutina : las infecciones de heridas y bloodstream suelen crecer en medios convencionales, pero pueden requerir condiciones específicas.

: las infecciones de heridas y bloodstream suelen crecer en medios convencionales, pero pueden requerir condiciones específicas. Pruebas bioquímicas : oxidasa positiva, halofilismo (crecimiento en diferentes concentraciones de NaCl) y pruebas bioquímicas para confirmación y diferenciación de otras especies de Vibrio.

: oxidasa positiva, halofilismo (crecimiento en diferentes concentraciones de NaCl) y pruebas bioquímicas para confirmación y diferenciación de otras especies de Vibrio. Gram: puede mostrar bacilos gramnegativos curvos en muestras directas de bullas o tejido.

Métodos moleculares y pruebas rápidas

PCR (reacción en cadena de la polimerasa) : detecta genes específicos de V. vulnificus en sangre, heridas o heces; es más rápida y sensible que el cultivo, útil incluso si el paciente ya recibió antibióticos.

: detecta genes específicos de V. vulnificus en sangre, heridas o heces; es más rápida y sensible que el cultivo, útil incluso si el paciente ya recibió antibióticos. Pruebas de diagnóstico independientes de cultivo (CIDT) : pueden detectar Vibrio en heces, pero no diferencian especies; se recomienda confirmar con cultivo cuando sea posible.

: pueden detectar Vibrio en heces, pero no diferencian especies; se recomienda confirmar con cultivo cuando sea posible. Técnicas emergentes: secuenciación metagenómica (mNGS) y pruebas basadas en CRISPR muestran alta sensibilidad y podrían dar resultados en menos de una hora, aunque aún no están ampliamente disponibles en la práctica clínica rutinaria.

Consideraciones prácticas

Obtener muestras antes de antibióticos : aumenta la probabilidad de aislamiento, aunque la PCR puede ser útil tras el inicio del tratamiento.

: aumenta la probabilidad de aislamiento, aunque la PCR puede ser útil tras el inicio del tratamiento. Notificación : los aislamientos de V. vulnificus deben enviarse a laboratorios de salud pública para vigilancia epidemiológica.

: los aislamientos de V. vulnificus deben enviarse a laboratorios de salud pública para vigilancia epidemiológica. Diagnóstico diferencial: incluye otras infecciones por Vibrio (como V. parahaemolyticus), Aeromonas, Pseudomonas, y fascitis necrotizante por otros patógenos.

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