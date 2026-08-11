Un hombre sufrió una lesión cerebral tras comer ostras en un restaurante: ¿qué explica este fenómeno?

Joe Belgio, un veterano bombero retirado, presentó una demanda después de sufrir lesiones cerebrales permanentes atribuibles a ostras crudas consumidas en Gibsons Steakhouse en Oak Brook, Illinois. Sus abogados sostienen que las ostras estaban contaminadas y fueron la causa principal de su estado crítico.

Del incidente se ha cumplido un año, en junio pasado, cuando Belgio disfrutaba de una cena familiar en el restaurante y comenzó a sentirse mal después de consumir las ostras. La situación rápidamente se deterioró, llevándolo a sufrir paros cardíacos y pérdida de conocimiento, requerimiento de reanimación por sus excompañeros bomberos, contó ABC7 Eyewitness News.

Respuestas de la comunidad y familiares

La prometida de Belgio, Melanie Stayer, junto con amigos y familiares, ha lanzado una campaña de recaudación de fondos para cubrir los costos médicos y de vida del hombre que era considerado un pilar en su comunidad.

“Quiero que la gente sepa que esto le puede pasar a cualquiera. Era un día cualquiera con un hombre cualquiera en un restaurante, donde quería celebrar la vida con su familia, y la vida puede cambiar muy rápido”, dijo Stayer.

Sus abogados lo describían como un hombre fuerte y saludable, que ahora se encuentra postrado en una cama de hospital. La demanda alega que los médicos identificaron en exámenes realizados a Belgio varios patógenos que están asociados con la contaminación de mariscos.

“Lo más probable es que tenga que guardar cama el resto de su vida. Tiene un daño cerebral grave, con muy poca capacidad cognitiva, y necesitará cuidados de por vida”, dijo el abogado Scott O’Sullivan.

Reacción del restaurante y empresa distribuidora

Gibsons Steakhouse ha refutado las acusaciones, señalando que no se han reportado otros casos de enfermedad y que no hay evidencia de que su establecimiento sea responsable de la condición de Belgio. Además, la demanda incluye a Supreme Lobster and Seafood Company, que aún no ha ofrecido comentarios.

Como resultado de su enfermedad, se espera que Belgio necesite cuidados de por vida, con un daño cerebral severo y capacidad cognitiva significativamente reducida. Sus antiguos compañeros de trabajo están organizando apoyo para su recuperación continua, acota ABC7 Eyewitness News.

Los abogados de Belgio advierten sobre los peligros de consumir mariscos crudos y destacan que este caso sirve como un recordatorio serio de la vulnerabilidad que todos pueden enfrentar en situaciones cotidianas. Mientras avanza la demanda, la comunidad sigue unida para apoyar a la familia de Belgio.

Síntomas de intoxicación por mariscos crudos

Los síntomas más comunes tras comer mariscos crudos contaminados son náuseas, vómitos, diarrea, cólicos o dolor abdominal. También pueden aparecer mareos, dolor de cabeza, hormigueo o entumecimiento alrededor de la boca y las extremidades.

Señales de alarma

Busca atención médica urgente si presentas:

Dificultad para respirar o tragar.

Debilidad muscular intensa o parálisis.

Confusión, desmayo o convulsiones.

Hormigueo que se extiende rápidamente.

Vómitos persistentes o signos de deshidratación.

Algunas intoxicaciones por toxinas de mariscos pueden comenzar en minutos, mientras que las infecciones gastrointestinales suelen aparecer más tarde; el tiempo depende del contaminante. No provoques el vómito y, si los síntomas son intensos o progresan, acude a urgencias o contacta a un centro de toxicología.

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