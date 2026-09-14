No encuentran vínculo entre exposición prenatal al flúor del agua y problemas conductuales futuros

Un amplio estudio que analizó a más de 5,500 niños en Estados Unidos no encontró una asociación general entre la exposición prenatal al fluoruro del agua potable pública y los problemas emocionales o conductuales posteriores.

La investigación, publicada en JAMA Network Open, utilizó datos de la cohorte Environmental Influences on Child Health Outcomes (ECHO), con 5,520 niños de 20 centros de investigación. Los participantes tenían una edad media de 5.8 años y residían en 2,604 distritos censales.

Los niveles de fluoruro se estimaron a partir de registros públicos de calidad del agua y se vincularon con el domicilio de cada madre durante los meses del embarazo. El método permitió considerar cambios de residencia y calcular una exposición prenatal ponderada en el tiempo.

Este nuevo análisis se realiza en un contexto donde estudios ecológicos previos han asociado la exposición al flúor por encima de 4,000 mcg/L en el agua potable con fluorosis esquelética, disfunción renal y tiroidea, y efectos negativos en el sistema nervioso central.

Evaluación de problemas emocionales y conductuales

Los investigadores emplearon la Lista de Verificación de Conductas Infantiles (CBCL), una herramienta que mide problemas internalizantes —como ansiedad o retraimiento— y externalizantes, entre ellos agresividad y dificultades de conducta.

El análisis tuvo en cuenta factores que podían influir en los resultados, como el sexo y la edad del niño, la edad y educación maternas, el tabaquismo durante el embarazo, el número de partos, la estación de la concepción, la densidad poblacional y la vulnerabilidad socioeconómica.

Sin asociación significativa

Los autores concluyeron que la exposición prenatal al fluoruro procedente del agua potable no estaba asociada, en términos generales, con un aumento de los problemas emocionales o conductuales en la infancia.

El estudio no ajustó los resultados por raza o etnia. Los investigadores señalaron que esa decisión buscó evitar que las diferencias sociales y raciales en la exposición o en los resultados quedaran ocultas en el análisis.

El agua potable no representa todas las fuentes de fluoruro

Estudios anteriores han utilizado concentraciones de fluoruro en la orina materna, un biomarcador que integra la exposición procedente del agua, los alimentos y otras fuentes. El nuevo análisis se centró en los niveles registrados en el agua potable pública, lo que permite estudiar de forma más específica esa vía de exposición.

El Servicio de Salud Pública de Estados Unidos recomienda una concentración de 700 microgramos por litro para equilibrar la prevención de caries con la reducción de posibles riesgos asociados a niveles elevados.

Necesidad de nuevos estudios

La investigación aporta evidencia a gran escala sobre la exposición prenatal al fluoruro, pero no elimina la necesidad de examinar distintos niveles de exposición, fuentes adicionales y posibles diferencias entre comunidades.

Los autores también destacan la importancia de continuar evaluando los efectos de la exposición durante el desarrollo fetal, considerado un periodo especialmente sensible.

Peligro de altos niveles de flúor en el organismo

La exposición excesiva al fluoruro —especialmente durante mucho tiempo o por ingerir accidentalmente grandes cantidades— puede afectar al organismo, aseveran los Institutos Nacionales de Salud (NIH). El riesgo depende de la dosis, la duración y la edad; no es lo mismo el fluoruro en cantidades habituales para prevenir caries que una concentración elevada en el agua o una sobredosis de productos fluorados.

Principales consecuencias:

Fluorosis dental: ocurre sobre todo en niños mientras se forman los dientes. Puede producir líneas o manchas blancas; en casos más intensos, manchas amarillas o marrones, surcos y debilitamiento del esmalte.

ocurre sobre todo en niños mientras se forman los dientes. Puede producir líneas o manchas blancas; en casos más intensos, manchas amarillas o marrones, surcos y debilitamiento del esmalte. Fluorosis esquelética: tras una exposición elevada y prolongada, el fluoruro puede acumularse en los huesos y causar dolor y rigidez articular, huesos más densos pero frágiles, debilidad muscular y, en casos avanzados, alteraciones de la movilidad o del sistema nervioso.

tras una exposición elevada y prolongada, el fluoruro puede acumularse en los huesos y causar dolor y rigidez articular, huesos más densos pero frágiles, debilidad muscular y, en casos avanzados, alteraciones de la movilidad o del sistema nervioso. Intoxicación aguda: ingerir una cantidad muy alta puede causar náuseas, vómitos, dolor abdominal, diarrea, debilidad, espasmos o convulsiones; excepcionalmente puede ser mortal.

ingerir una cantidad muy alta puede causar náuseas, vómitos, dolor abdominal, diarrea, debilidad, espasmos o convulsiones; excepcionalmente puede ser mortal. Inhalación de flúor gaseoso o fluoruro de hidrógeno: es una urgencia diferente y puede irritar gravemente ojos, piel y pulmones, además de dificultar la respiración.

La preocupación por posibles efectos cognitivos se refiere principalmente a exposiciones ambientales elevadas y prolongadas; no debe interpretarse como que el uso normal de pasta dental fluorada cause esos efectos. La evidencia sobre algunos efectos neurológicos a niveles bajos sigue siendo objeto de evaluación, mientras que la fluorosis dental y esquelética sí están bien reconocidas, reseña el Manual MSD al referirse a la toxicidad por flúor.

Qué hacer. Si sospecha que el agua contiene demasiado fluoruro, conviene analizarla y consultar a la autoridad sanitaria local; no se puede determinar su concentración por el sabor o el aspecto. Evite dar suplementos de fluoruro sin indicación profesional y enseñe a los niños a no tragar la pasta dental.

También te puede interesar:

· Un metaanálisis relaciona bebidas que se consumen a diario con la depresión y la ansiedad

· Estilo de vida moderno impacta significativamente en la salud celular y el envejecimiento

· Ojeras y fatiga: las señales que el cuerpo envía cuando falta hierro