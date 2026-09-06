Beber 8 vasos de agua al día no es obligatorio: la ciencia desmonta un mito con más de 80 años de historia

Durante décadas, la cifra ha funcionado casi como un mandamiento de salud: ocho vasos de agua, unos dos litros, todos los días, sin excepción. Aparece en revistas, aplicaciones móviles, botellas con marcas de medición y consejos médicos repetidos de boca en boca. Sin embargo, ningún estudio científico ha logrado sustentar esa regla como una norma universal aplicable a toda la población.

Estudios recientes, incluido uno publicado en la revista Science con más de 5,600 participantes de 23 países, demuestran que las necesidades de hidratación varían enormemente según la persona, el clima y el estilo de vida.

Un mito de origen incierto

El rastro de esta creencia se remonta, según distintas investigaciones, a mediados del siglo XX. Algunos especialistas sitúan su origen en un estudio de 1933 sobre hidratación animal, mientras que otros lo atribuyen a un informe estadounidense de la misma época que recomendaba un total aproximado de 2.5 litros diarios de agua, incluyendo la que se obtiene de los alimentos. Con el paso de los años, ese matiz se perdió y la recomendación se simplificó hasta convertirse en la orden de beber ocho vasos de agua pura, dejando de lado que buena parte del líquido que necesita el cuerpo proviene de la dieta —sopas, frutas, verduras— y no solo del vaso de agua.

En 2002, una revisión de décadas de literatura científica realizada desde la Facultad de Medicina de Dartmouth no encontró ningún estudio que validara la famosa regla. El mensaje, repetido durante generaciones, se había instalado como sentido común sin que existiera evidencia sólida detrás.

Lo que muestra la ciencia más reciente

La investigación más amplia realizada hasta ahora sobre este tema fue publicada en Science y contó con la participación de 5,604 personas de entre ocho días y 96 años de edad, procedentes de 23 países. El equipo, liderado por el investigador Yosuke Yamada, del Instituto Nacional de Innovación Biomédica, Salud y Nutrición de Japón, midió cuánto tiempo tardaba el agua en circular por el organismo de cada participante y en ser eliminada.

El hallazgo central fue contundente: la cantidad de agua que necesita cada persona depende de factores como la edad, el sexo, el nivel de actividad física, el clima y la altitud. No existe, por tanto, una cifra única que sirva para todos. Un deportista que entrena en la montaña, por ejemplo, pierde mucho más líquido que una persona con un estilo de vida sedentario, lo que vuelve inútil cualquier objetivo fijo aplicado sin distinción.

¿Cuánta agua entonces necesitamos?

Ningún experto pone en duda que el agua sea esencial. El cuerpo humano puede sobrevivir apenas unos días sin reponer líquidos, y mantenerse hidratado es indispensable para el funcionamiento del organismo. La cuestión no es si hay que beber agua, sino si existe una cantidad fija y obligatoria para todo el mundo. La respuesta, según la evidencia disponible, es no.

Los propios investigadores señalan que beber ocho vasos al día, en condiciones normales, tampoco representa un riesgo para la salud, y que no existe un límite máximo diario, ya que el organismo elimina el excedente a través de la orina y el sudor. El problema surge en casos excepcionales, cuando el cuerpo no logra expulsar ese exceso de líquido, lo que puede derivar en hiponatremia, una alteración de los niveles de sodio en sangre que, en situaciones extremas, puede llegar a ser grave.

Señales del cuerpo

Ante la ausencia de un número mágico, los especialistas recomiendan prestar atención a las señales que el propio organismo envía. La sed continúa siendo el indicador más natural, aunque su percepción disminuye con la edad, lo que puede dejar a las personas mayores más expuestas a la deshidratación, especialmente si toman medicamentos que aceleran la pérdida de líquidos.

El color de la orina es otra herramienta sencilla y gratuita de referencia: un tono amarillo pálido suele indicar una hidratación adecuada, mientras que un color más oscuro o ámbar es señal de que el cuerpo necesita más líquido. También conviene vigilar síntomas como debilidad, mareo o sequedad extrema, que pueden alertar de una ingesta insuficiente.

Contrario a otra creencia extendida, bebidas como el café o el té —consumidas con moderación— también contribuyen al total de líquidos diarios, en lugar de deshidratar como durante años se afirmó.

Un mito con propia vida

A pesar de la evidencia acumulada, la idea de los ocho vasos diarios sigue muy presente en la cultura popular. Su simplicidad y facilidad para repetirse como consejo genérico —además del interés de sectores como el del agua embotellada— explican en parte por qué continúa vigente, incluso entre profesionales de la salud que la transmiten sin cuestionarla.

Investigadores como John Speakman, de la Universidad de Aberdeen y coautor del estudio publicado en Science, apuntan a un posible error de cálculo en el origen de la recomendación: es probable que las primeras estimaciones del siglo pasado no tomaran en cuenta el agua proveniente de los alimentos, ni las diferencias individuales entre personas.

La conclusión de la comunidad científica es clara: la hidratación es fundamental, pero reducirla a una fórmula fija de ocho vasos diarios simplifica en exceso una necesidad que varía de persona a persona. Escuchar al propio cuerpo, más que seguir una cifra repetida durante generaciones, parece ser el consejo mejor respaldado por la evidencia disponible.

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