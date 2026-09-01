Huevo sancochado: el snack sencillo que conquista a nutricionistas y deportistas

En medio de la avalancha de productos “saludables” que llenan los estantes de los supermercados —barras de proteína, batidos, mixes de frutos secos con etiquetas llamativas—, un alimento de toda la vida sigue ganando terreno entre quienes buscan comer mejor sin complicarse: el huevo sancochado.

Económico, fácil de preparar y disponible en cualquier mercado, este clásico de la cocina casera se ha convertido en uno de los snacks favoritos de nutricionistas, entrenadores físicos y personas que buscan mantener una alimentación equilibrada entre comida y comida.

Así, el huevo sancochado se ha convertido en uno de los snacks más saludables que puedes incluir en la dieta.

Un paquete nutricional completo

El huevo sancochado destaca, ante todo, por su perfil nutricional. Un huevo mediano aporta alrededor de 6 a 7 gramos de proteína de alta calidad, es decir, contiene los nueve aminoácidos esenciales que el cuerpo no puede producir por sí mismo. A esto se suma un aporte moderado de grasas saludables, vitaminas del grupo B (especialmente B12), vitamina D, colina ?fundamental para la función cerebral? y minerales como el selenio y el zinc.

Todo esto en un paquete de apenas 70 a 80 calorías, lo que lo convierte en una opción de alta densidad nutricional: mucho beneficio por poca energía consumida.

Por qué funciona como snack

Especialistas en nutrición coinciden en que la clave del huevo sancochado como snack está en su capacidad de generar saciedad. La combinación de proteína y grasa ralentiza la digestión y ayuda a mantener estables los niveles de glucosa en sangre, lo que se traduce en menos antojos y menor probabilidad de recurrir a alimentos ultraprocesados entre comidas.

En este sentido, traemos a colación un estudio que se publicó en 20025 en Journal of the American College of Nutrition, que señala que personas con sobrepeso que desayunaron huevo en lugar de un panecillo con las mismas calorías comieron menos durante el resto del día.

Además, a diferencia de otros snacks saludables que requieren preparación previa o refrigeración especial, el huevo sancochado se puede cocinar en lote —varios a la vez— y conservar en la nevera hasta por una semana, listo para consumir en cualquier momento del día: antes de entrenar, en la oficina, como merienda escolar o incluso como acompañamiento de una ensalada.

Mitos alrededor del colesterol

Durante décadas, el huevo cargó con la fama de “enemigo del corazón” debido a su contenido de colesterol. Sin embargo, la evidencia científica más reciente ha matizado esa idea: para la mayoría de las personas sanas, el consumo moderado de huevo no representa un riesgo significativo para los niveles de colesterol en sangre ni para la salud cardiovascular.

Diversas guías nutricionales actuales ya no imponen límites estrictos al consumo de huevo dentro de una dieta equilibrada, aunque recomiendan que personas con condiciones específicas, como diabetes o enfermedades cardiovasculares preexistentes, consulten con su médico o nutricionista sobre la cantidad adecuada para su caso particular.

Versátil y accesible

Otro punto a favor es su versatilidad. El huevo sancochado puede consumirse solo, con una pizca de sal y pimienta, cortado en rodajas sobre tostadas integrales, acompañado de aguacate, o incorporado en ensaladas y bowls.

Su bajo costo, en comparación con otras fuentes de proteína como carnes o suplementos, lo posiciona además como una opción accesible para distintos presupuestos.

En un mundo donde comer sano suele asociarse con productos costosos o de preparación compleja, el huevo sancochado recuerda que, a veces, las soluciones más efectivas están también entre las más simples.

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