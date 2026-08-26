El poder del tomate en la salud cardiovascular: uno de sus compuestos ayuda a proteger el corazón

Detrás del sabor y el color de uno de los alimentos más consumidos del mundo se esconde un compuesto que ha despertado el interés de la comunidad científica: el licopeno. Este carotenoide, presente en el tomate y otros frutos rojos, ha sido vinculado en múltiples estudios con un menor riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares.

Según la Universitat Oberta de Catalunya, el licopeno ayuda a evitar la oxidación de lípidos séricos, lo que genera un efecto protector sobre el sistema cardiovascular. Este antioxidante natural contribuye a prevenir la formación de placas en las arterias y la aparición de coágulos, favoreciendo así una circulación sanguínea saludable.

Su acción no se limita a un solo frente. Un análisis publicado en el American Journal of Lifestyle Medicine señala que el consumo habitual de tomate mejora las funciones antitrombóticas y antiinflamatorias del organismo, además de reducir el riesgo de ciertos tipos de cáncer y osteoporosis.

Qué dice la evidencia científica

Uno de los estudios de mayor alcance sobre el tema proviene de la Universidad de Harvard: una investigación sobre casi 40,000 mujeres mostró que concentraciones plasmáticas más altas de licopeno se asociaron con un riesgo inferior de enfermedad cardiovascular en mujeres de mediana edad y ancianas.

Otros trabajos ofrecen cifras concretas sobre el impacto de este compuesto. Una revisión de 2017 publicada en la revista Atherosclerosis, que incluyó 21 estudios, encontró que el consumo de tomate ayuda a reducir significativamente los niveles de colesterol LDL (“malo”) y mejora la función endotelial, además de que la suplementación con licopeno redujo la presión arterial sistólica.

Un metaanálisis posterior amplió esos hallazgos: un estudio de 2019 que analizó 25 investigaciones concluyó que las personas con alto consumo de tomate o niveles elevados de licopeno en sangre presentaban un riesgo 26% menor de accidente cerebrovascular, un 37% menor de mortalidad general y un 14% menor de enfermedades cardiovasculares.

¿Cómo actúa?

El licopeno parece proteger el corazón al actuar sobre factores de riesgo clave, jugando un papel en la prevención de la aterosclerosis, es decir, la acumulación de placa en las arterias que puede provocar obstrucciones y enfermedades cardíacas.

A esto se suman otros beneficios asociados al consumo regular de tomate. Según un artículo de la AARP, su ingesta contribuye a reducir la presión arterial y el espesor de la sangre, lo que disminuye el riesgo de acumulación de placas y coágulos. Además, la fibra presente en el tomate ayuda a reducir los niveles de colesterol LDL y triglicéridos, reforzando su acción preventiva.

Mejor cocinado que crudo

Al respecto de su actuación en el organismo humano, el cardiólogo Aurelio Rojas, entrevistado por el medio español El Confidencial, afirmó que el licopeno se libera más eficazmente al cocinar el tomate, mejorando su disponibilidad y beneficios para la salud.

Rojas explicó la diferencia entre nutrientes que se conservan mejor en crudo y aquellos que se benefician del cocinado. Mientras la vitamina C disminuye con el calor, el licopeno aumenta en disponibilidad al ser cocinado, especialmente cuando se consume con grasas saludables.

El cardiólogo aconseja consumir tomate cocinado con aceite de oliva, resaltando que esta combinación potencia la absorción del licopeno. Platos como salsa de tomate casera o tomates asados son sugerencias para incorporar este alimento en una dieta equilibrada.

¿Cuánto tomate hay que comer?

La buena noticia es que no hace falta recurrir a suplementos para obtener estos beneficios. Los nutricionistas recomiendan consumir entre 3 y 7 miligramos de licopeno al día, lo que equivaldría aproximadamente a siete comidas semanales ricas en productos derivados del tomate.

La Organización Mundial de la Salud recomienda el consumo de tomate como parte de las cinco porciones diarias de frutas y verduras necesarias para una dieta saludable.

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