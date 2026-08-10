Legumbres: aliadas nutricionales ignoradas

Las legumbres son una fuente económica y nutritiva de proteínas, pero su consumo diario entre adultos estadounidenses es inferior al 14%. Expertos en nutrición y bienestar, como Samantha Cassetty, fundadora de Sam’s Plate y coautora de “Sugar Shock”, entrevistada por Fox News Digital, destacan la importancia de estos alimentos para combatir enfermedades crónicas y mejorar la calidad de la dieta.

Las legumbres aportan proteínas de alta calidad, fibra y una variedad de micronutrientes, incluyendo ácido fólico y hierro, señaló.

Además, las legumbres no contienen colesterol de forma natural ni grasas saturadas, añadió por su parte la dietista nutricionista titulada Deborah Murphy a Food & Wine.

Reducción de riesgo de enfermedades

Los estudios sugieren que un consumo regular de legumbres se asocia con un menor riesgo de enfermedades cardíacas, diabetes tipo 2 y obesidad, lo que puede aumentar la esperanza de vida.

Enfermedades que ayudan a prevenir o controlar:

Enfermedades cardiovasculares

Disminuyen el colesterol LDL (“malo”) y mejoran el perfil lipídico.

Reducen la presión arterial y aportan potasio y magnesio, claves para la salud vascular.

Estudios observacionales y meta-análisis asocian su consumo regular con menor incidencia de cardiopatía isquémica (infarto/angina) y enfermedad cardiovascular en general.

Diabetes tipo 2 y control glucémico

Tienen carbohidratos de digestión lenta y bajo índice glucémico, lo que ayuda a estabilizar la glucosa en sangre.

Mejoran la sensibilidad a la insulina y reducen la glucosa en ayunas.

Cohortes prospectivas muestran menor riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 en quienes consumen más legumbres.

Obesidad y síndrome metabólico

Su fibra y proteína aumentan la saciedad, favoreciendo un menor aporte calórico y mejor control del peso.

Se vinculan con menores factores de riesgo del síndrome metabólico (glucosa, lípidos, presión arterial).

Cáncer (especialmente colorrectal)

La fibra dietética y los fitoquímicos (polifenoles, fitoesteroles) tienen efectos antioxidantes y antiinflamatorios que se asocian con menor riesgo de cáncer colorrectal.

Algunos análisis encuentran asociación inversa entre consumo de legumbres y mortalidad por causas no cardiovasculares, lo que incluye ciertos cánceres.

Variedades y formas de consumo

Las lentejas, garbanzos, alubias y guisantes son joyas nutricionales frecuentemente relegadas en la dieta moderna. A pesar de su bajo costo y enorme potencial, el ritmo de vida actual ha disminuido su consumo habitual.

Los frijoles negros son ricos en antioxidantes, mientras que los garbanzos, versátiles, pueden ser incorporados en numerosos platillos. Ambos son recomendados por nutricionistas para enriquecer ensaladas y como snacks saludables.

Las lentejas y las vainitas añaden textura y son ideales para mezclar con otros ingredientes, proporcionando proteínas y fibra adicionales.

Incorporar legumbres en la dieta diaria es sencillo. Desde ensaladas hasta guisos, se pueden utilizar en múltiples formas, como en tacos o ensaladas con verduras asadas.

Detalles clave

Impacto en la salud

Proteína vegetal: fuente económica y de alta calidad para los músculos.

fuente económica y de alta calidad para los músculos. Fibra soluble: regula el colesterol y mejora la salud intestinal drásticamente.

regula el colesterol y mejora la salud intestinal drásticamente. Bajo índice glucémico: controla los niveles de azúcar en la sangre eficazmente.

controla los niveles de azúcar en la sangre eficazmente. Micronutrientes esenciales: aportan grandes cantidades de hierro, potasio y ácido fólico.

Sostenibilidad ambiental

Fijación de nitrógeno: enriquecen el suelo de forma natural sin químicos.

enriquecen el suelo de forma natural sin químicos. Huella hídrica baja: requieren una fracción del agua que utiliza la carne.

requieren una fracción del agua que utiliza la carne. Seguridad alimentaria: alimento de larga vida útil fácil de almacenar.

Barreras y soluciones

Mito del tiempo: el remojo previo reduce la cocción a minutos.

el remojo previo reduce la cocción a minutos. Gases intestinales: hervir con comino o laurel disminuye la inflamación.

hervir con comino o laurel disminuye la inflamación. Falta de ideas: sustituyen perfectamente a la carne en hamburguesas y tacos.

También te puede interesar:

· Estos son 5 alimentos que nunca deberías comer, según experto

· Brote masivo de diarrea está relacionado con consumo de lechuga y verduras de hoja verde

· ¿Un cambio de paradigma?: menos proteínas, más salud