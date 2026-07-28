El magnesio, el mineral que promete un cerebro más ágil: qué dice la evidencia

En los últimos meses, el magnesio se ha convertido en un protagonista inesperado de la conversación sobre productividad y salud mental. Estudiantes en época de exámenes, profesionales agotados por la sobrecarga de tareas y adultos mayores preocupados por el deterioro cognitivo comparten un mismo interés: saber si este mineral, presente en cada célula del cuerpo, puede realmente ayudar a concentrarse mejor, recordar más y pensar con mayor claridad.

El magnesio no actúa como un estimulante ni como una “pastilla mágica” para el cerebro. Su papel es más bien el de un regulador silencioso. Funciona como cofactor de numerosas enzimas implicadas en procesos como la neurotransmisión, la regulación del estado de ánimo y la cognición, y contribuye a la plasticidad sináptica, es decir, la capacidad de las neuronas para organizarse en redes que sustentan el aprendizaje y la memoria.

A esto se suma su relación con el sistema nervioso: el magnesio ayuda a regular el estrés y a mantener el equilibrio nervioso al influir en la actividad de moléculas calmantes como el GABA y la serotonina. En otras palabras, un cerebro con niveles adecuados de magnesio estaría mejor preparado para procesar información sin el “ruido” que genera la ansiedad o la fatiga mental.

Según información recopilada en distintos análisis nutricionales, se estima que cerca del 60% de la población mundial no alcanza los niveles recomendados de magnesio, un dato que ha impulsado el interés por identificar los alimentos y suplementos más adecuados para corregir ese déficit.

Hallazgos de investigaciones recientes

Uno de los hallazgos más citados proviene de un estudio australiano que vinculó el consumo de magnesio con la salud cerebral a largo plazo. De acuerdo con esa investigación, un incremento del 41% en la ingesta de magnesio podría asociarse con una menor contracción cerebral relacionada con la edad y con una mejor función cognitiva.

En paralelo, buena parte del interés mediático se ha concentrado en una forma específica del mineral: el treonato de magnesio (conocido comercialmente como Magtein). Se trata de un compuesto desarrollado especialmente para atravesar la barrera hematoencefálica, la estructura que protege el cerebro, pero que también limita el paso de nutrientes hacia el sistema nervioso central.

Estudios en modelos animales han mostrado resultados llamativos. Investigaciones indican que elevar los niveles de magnesio en el cerebro mejora la densidad sináptica en el hipocampo, la principal región del cerebro asociada a la memoria. Un trabajo publicado en la revista Neuron también encontró que esta forma de magnesio aumenta la densidad sináptica, es decir, las conexiones entre neuronas, lo que se traduciría en mayor capacidad de aprendizaje y memoria más sólida.

Sin embargo, es importante matizar el entusiasmo: gran parte de esta evidencia proviene de estudios preclínicos. Aunque existen hallazgos en modelos animales —incluyendo peces cebra y ratones con Parkinson—, todavía faltan estudios en humanos que confirmen estos efectos de manera concluyente.

En la misma línea, los estudios clínicos en humanos sobre los beneficios del treonato en enfermedades como el Alzheimer continúan en fase experimental, aunque las investigaciones iniciales resultan prometedoras.

Efecto indirecto del magnesio

Buena parte del beneficio cognitivo del magnesio parecería explicarse por una vía indirecta: su capacidad para reducir el estrés. El magnesio modula el sistema nervioso y reduce la actividad de hormonas del estrés como el cortisol; al promover un estado de relajación, contribuiría a calmar la mente, facilitar la concentración y reducir la fatiga mental.

Esto resulta relevante porque el rendimiento cognitivo depende de un equilibrio delicado entre excitación e inhibición neuronal: demasiada estimulación puede afectar la concentración, mientras que una estimulación insuficiente puede reducir la velocidad de procesamiento. El magnesio actuaría como un moderador de ese equilibrio, más que como un potenciador directo del rendimiento intelectual.

¿Vale la pena suplementarse?

La respuesta corta, según coinciden distintas fuentes especializadas y farmacéuticas consultadas en medios, es que el magnesio puede ser útil sobre todo para quienes tienen un déficit real del mineral. Mantener el cerebro activo, dormir bien y cuidar la alimentación son hábitos que, junto con un aporte adecuado de magnesio, fortalecen la salud cognitiva a largo plazo.

Vale aclarar que buena parte de la información disponible en medios y sitios especializados sobre el treonato de magnesio proviene de comunicados y contenidos vinculados a marcas comerciales que fabrican este suplemento, por lo que conviene leer esas afirmaciones con cautela y distinguir entre resultados en animales y evidencia sólida en humanos.

¿Qué recomiendan los expertos?

Antes de incorporar cualquier suplemento, los especialistas en nutrición suelen recomendar:

Priorizar fuentes alimentarias : frutos secos, semillas, legumbres, vegetales de hoja verde, cereales integrales y cacao son fuentes naturales de magnesio.

: frutos secos, semillas, legumbres, vegetales de hoja verde, cereales integrales y cacao son fuentes naturales de magnesio. Consultar con un profesional de la salud antes de iniciar un suplemento, especialmente si se toman otros medicamentos o existen condiciones renales, ya que un exceso de magnesio también puede generar efectos adversos.

antes de iniciar un suplemento, especialmente si se toman otros medicamentos o existen condiciones renales, ya que un exceso de magnesio también puede generar efectos adversos. No esperar resultados inmediatos : los posibles beneficios cognitivos, si existen, se asocian a una corrección sostenida del déficit y no a un efecto estimulante puntual.

: los posibles beneficios cognitivos, si existen, se asocian a una corrección sostenida del déficit y no a un efecto estimulante puntual. Mantener otros pilares del rendimiento mental: sueño adecuado, manejo del estrés, actividad física y una alimentación equilibrada siguen siendo, según la evidencia disponible, los factores con mayor respaldo científico para sostener la concentración y la memoria.

En definitiva, el magnesio parece ser una pieza más —no la única ni necesariamente la más determinante— dentro del rompecabezas de la salud cognitiva. La ciencia continúa avanzando en la materia, pero por ahora la recomendación de fondo sigue siendo la misma que para cualquier otro nutriente: corregir un déficit real puede traer beneficios, mientras que suplementarse sin necesidad rara vez ofrece ventajas adicionales comprobadas.

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