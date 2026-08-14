El vino y su impacto en la mortalidad: un estudio revelador

Un grupo de investigadores analizó datos de 340,924 participantes del Biobanco del Reino Unido entre 2006 y 2022, revelando que el consumo de vino está vinculado a una menor mortalidad, mientras que la cerveza y otras bebidas espirituosas incrementan el riesgo de muerte. Las cifras indican un aumento del 24% en el riesgo de mortalidad general para consumidores excesivos de alcohol.

Los resultados del estudio, que se presentaron en la Sesión Científica Anual del Colegio Americano de Cardiología en Nueva Orleans, indican que el vino puede reducir el riesgo de muerte cardiovascular en un 21% en comparación con quienes no consumen alcohol, mientras que las cervezas, licores y sidras se asocian con un incremento del riesgo, especialmente en términos cardiovasculares.

Reconciliando el consumo de alcohol

Expertos advierten que los resultados deben interpretarse con cautela. La Dra. Jessica Steinman, especialista en adicciones de Los Ángeles y directora clínica de No Matter What Recovery, quien no participó en el estudio, señaló a Fox News Digital que no todos deben considerar el consumo diario de alcohol como seguro, y los efectos pueden variar según el individuo y sus antecedentes de salud.

“Cuando escuchamos estas historias o nos llega esta investigación, se convierte en una generalización simplista para la población, y debemos tener cuidado con eso”, advirtió. “No todo el mundo debería consumir alcohol a diario, ya sea vino, cerveza o ciertos licores. Si alguien tiene problemas con las drogas o el alcohol, no debería consumirlos en absoluto”.

Limitaciones del estudio

El diseño observacional del estudio presenta limitaciones, incluida la incapacidad para confirmar causalidades. Investigadores instan a realizar estudios adicionales que permitan validar estos hallazgos y comprender mejor la relación entre las diferentes bebidas alcohólicas y la mortalidad.

Los autores pidieron que se realicen estudios aleatorios de alta calidad para confirmar las diferencias en cómo los hábitos de consumo de alcohol reflejan el riesgo de mortalidad, recogió Fox.

Relación entre el consumo de vino y la mortalidad

La relación entre consumo de vino y mortalidad puede estar influida por varios factores de confusión y por características de la persona y del estudio, así que no conviene atribuirla solo al vino en sí.

Factores que suelen influir

Nivel socioeconómico y educación, porque quienes beben vino con moderación a menudo tienen otros hábitos distintos.

Dieta y patrón alimentario, especialmente si el consumo ocurre junto con comidas.

Tabaquismo, actividad física e índice de masa corporal, que pueden modificar mucho el riesgo observado.

Edad y sexo, ya que el efecto no parece igual en todos los grupos.

Estado de salud previo, medicación y enfermedades existentes, que pueden cambiar tanto el consumo como la mortalidad.

Patrón de consumo, por ejemplo, consumo regular frente a ocasional o consumo elevado, porque el riesgo cambia mucho según la dosis.

Por qué importa. Estos factores pueden hacer que parezca que el vino protege más de lo que realmente hace, cuando en realidad parte de la asociación se explica por estilo de vida y contexto social. Además, algunos estudios señalan que el aparente beneficio del consumo moderado desaparece o se reduce cuando se ajusta mejor por sesgos como exbebedores en el grupo de abstinentes o por variables de salud y conducta.

En práctica. La forma correcta de interpretar estos hallazgos es que el vino puede estar asociado con menor mortalidad en algunos estudios, pero esa asociación no prueba causalidad y depende mucho de quién bebe, cuánto bebe y en qué contexto. Si quieres, puedo resumirte esto en una frase simple o convertirlo en una tabla de “factor / cómo afecta la relación”.

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