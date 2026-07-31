Mitos y verdades de la cerveza sin gluten

El auge de las dietas sin gluten y el aumento en el diagnóstico de la enfermedad celíaca han impulsado, en la última década, un segmento que hace pocos años era casi inexistente en las góndolas: la cerveza sin gluten.

Sin embargo, alrededor de esta bebida circulan afirmaciones contradictorias, desde quienes la consideran una simple estrategia de marketing hasta quienes la creen apta para cualquier persona con sensibilidad al trigo.

Repasamos qué hay de cierto y qué no en las creencias más extendidas.

Mito: “Toda cerveza sin gluten está elaborada sin cebada ni trigo”

Falso, con matices. Existen dos caminos distintos para producir cerveza sin gluten. El primero consiste en usar cereales que naturalmente no contienen esta proteína, como el sorgo, el arroz, el maíz o el mijo, en reemplazo total de la cebada y el trigo. El segundo —más habitual entre las grandes marcas— parte de cerveza elaborada con cebada tradicional, a la que luego se le aplica un proceso enzimático que fragmenta las cadenas de gluten hasta reducirlas por debajo de los umbrales permitidos por ley. Este segundo tipo suele denominarse “cerveza con gluten reducido” y no siempre resulta segura para personas celíacas, aunque su etiquetado a veces genera confusión.

Verdad: la enfermedad celíaca exige un criterio distinto al de la simple sensibilidad al gluten

Para quienes padecen enfermedad celíaca, una condición autoinmune, incluso trazas mínimas de gluten pueden desencadenar daño intestinal, aunque no se perciban síntomas inmediatos. Por eso los organismos de salud recomiendan que las personas celíacas prioricen cervezas elaboradas desde el origen con cereales libres de gluten, certificadas por organismos especializados, y eviten aquellas que solo redujeron su contenido mediante procesos enzimáticos, salvo que exista evidencia clara y confiable sobre los niveles residuales.

Mito: “Si no contiene gluten, es más saludable o más liviana”

Falso. La ausencia de gluten no implica menos calorías, menos alcohol ni mejores propiedades nutricionales. De hecho, algunas cervezas sin gluten elaboradas con sorgo o arroz pueden tener un perfil calórico similar —o incluso superior— al de una cerveza convencional. La etiqueta “sin gluten” responde a una cuestión de composición proteica, no a un criterio de salud general.

Verdad: el umbral legal varía según el país

La normativa internacional no es uniforme. En la Unión Europea y en varios países de América Latina, el límite habitual para que un producto se etiquete como “sin gluten” es de 20 partes por millón (ppm). En Argentina, por ejemplo, la legislación es más estricta y exige la ausencia total detectable de gluten, motivo por el cual muchas cervezas “de gluten reducido” fabricadas en otros mercados no pueden comercializarse allí bajo esa denominación. Esta disparidad normativa explica buena parte de la confusión que enfrentan los consumidores al viajar o comprar productos importados.

Mito: “El sabor de la cerveza sin gluten es notoriamente inferior”

Verdad a medias. Durante los primeros años de desarrollo de estas cervezas, la ausencia de cebada —responsable de buena parte del cuerpo y la textura tradicional de la bebida— generaba productos con perfiles más planos o acuosos. No obstante, el avance en técnicas de malteado de sorgo, mijo y otros granos, sumado a la incorporación de lúpulos más aromáticos, permitió en los últimos años acortar significativamente esa brecha. Hoy existen cervecerías artesanales especializadas que producen variedades sin gluten reconocidas por su calidad sensorial, comparables a sus versiones tradicionales.

Verdad: la contaminación cruzada es un riesgo real

Incluso una cerveza elaborada con cereales libres de gluten puede contaminarse si se produce en instalaciones donde también se procesa cebada o trigo, ya sea por el uso de los mismos tanques, líneas de embotellado o utensilios sin una limpieza adecuada. Por esto, las certificaciones independientes —que auditan no solo la receta, sino también el proceso productivo— son la referencia más confiable para los consumidores celíacos, por encima de lo que indique únicamente el rótulo comercial.

La recomendación de los especialistas

Los profesionales de la salud coinciden en un punto: ante la duda, la persona celíaca debe verificar la certificación del producto —no solo la leyenda “sin gluten”— y, en caso de síntomas o inquietudes particulares, consultar con su médico o nutricionista antes de incorporar una nueva marca a su dieta. Para el resto de los consumidores, sin restricciones médicas, la elección de una cerveza sin gluten es simplemente una cuestión de preferencia de sabor, sin beneficios adicionales comprobados para la salud.

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