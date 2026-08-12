Estilo de vida y salud auditiva: una conexión clave, estudio resalta hallazgos reveladores

La discapacidad auditiva es una de las principales causas de incapacidad globalmente, afectando a jóvenes, adultos de mediana edad y ancianos. Una investigación reciente indica que, adoptando hábitos de vida saludables, se puede disminuir significativamente el riesgo de desarrollar esta condición.

Un grupo de investigadores de la Universidad de Fudan llevó a cabo un análisis exhaustivo que incluyó a 441,844 participantes de entre 40 y 69 años. El estudio identificó la relación entre el estilo de vida y el riesgo de discapacidad auditiva a lo largo de un seguimiento promedio de 14 años, recogió News Medical Life Sciences.

Los investigadores evaluaron siete comportamientos relacionados con la salud: tabaquismo, consumo de alcohol, actividad física, sueño, tiempo sedentario, participación social y uso de suplementos. Se identificaron 20,743 nuevos casos de discapacidad auditiva, concluyendo que un estilo de vida óptimo reduce el riesgo en un 14%.

Factores influyentes en la salud auditiva

Entre los hábitos analizados, dejar de fumar mostró el mayor impacto positivo, mientras que la reducción del tiempo sedentario también contribuyó a la mejora de la salud auditiva. Los resultados indicaron que la disfunción metabólica es crucial en la conexión entre el estilo de vida y la salud del oído.

Los hallazgos sugieren que las estrategias de conservación auditiva deben incluir la gestión de la salud metabólica. Promover cambios en el estilo de vida, como dejar de fumar y reducir el sedentarismo, podría ser fundamental para disminuir el riesgo a largo plazo de discapacidad auditiva.

Signos tempranos de discapacidad auditiva

Los signos tempranos de discapacidad auditiva pueden ser sutiles. Reconocerlos pronto permite solicitar una evaluación y comenzar apoyo cuanto antes.

En adultos

Dificultad para entender conversaciones, especialmente con ruido de fondo.

Pedir con frecuencia que repitan o hablen más despacio.

Subir el volumen del televisor, radio o teléfono.

Percibir el habla como apagada o poco clara.

Tener problemas para distinguir sonidos agudos o ciertas consonantes.

No escuchar sonidos cotidianos, como el timbre, el teléfono, la lluvia o los pájaros.

Presentar zumbidos o pitidos persistentes —tinnitus—.

En bebés y niños

No sobresaltarse ni parpadear ante ruidos fuertes.

No girar la cabeza hacia la voz o la fuente del sonido a los 3–6 meses.

No responder a su nombre o parecer reaccionar solo cuando puede ver a la persona.

No responder a sonidos familiares, como el teléfono, el timbre o la televisión.

Retraso del balbuceo o del lenguaje; por ejemplo, no decir palabras sencillas como “mamá” o “papá” alrededor de los 12–15 meses.

Dificultad para seguir instrucciones simples o habla poco clara para su edad.

Frustrarse, aislarse o tener problemas de aprendizaje.

Cuándo actuar

Una sola señal no confirma una discapacidad auditiva, pero si se repite, conviene consultar a un otorrinolaringólogo o audiólogo y solicitar una prueba de audición. En niños, no es recomendable esperar a que “se le pase”, porque la detección e intervención tempranas favorecen el desarrollo del lenguaje.

La pérdida auditiva que aparece de repente, especialmente en un oído, o que se acompaña de mareo intenso, dolor, secreción o debilidad facial, requiere atención médica urgente.

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