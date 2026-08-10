Entendiendo la estimulación ovárica: ¿qué debes saber sobre los tratamientos de fertilidad?

La infertilidad afecta a un porcentaje significativo de parejas en edad reproductiva en todo el mundo, según datos de organismos de salud internacionales. Frente a este panorama, los tratamientos de fertilidad —y en particular la fecundación in vitro (FIV)— se han convertido en una alternativa habitual, no excepcional, para lograr un embarazo. En el centro de casi todos estos tratamientos está un procedimiento clave: la estimulación ovárica controlada.

En un ciclo menstrual natural, el ovario suele liberar un único óvulo maduro. La estimulación ovárica consiste en administrar medicamentos hormonales —generalmente gonadotropinas inyectables— para lograr que varios folículos maduren de forma simultánea y así obtener múltiples óvulos en un mismo ciclo.

Este paso es fundamental porque, cuantos más óvulos se recuperen, mayores son las probabilidades de conseguir embriones viables para transferir o congelar. El proceso se monitorea de cerca mediante ecografías y análisis de sangre, con el objetivo de ajustar las dosis y determinar el momento exacto para la extracción de los óvulos.

No se trata de un procedimiento estandarizado: el protocolo, la dosis y la duración varían según la edad de la paciente, su reserva ovárica, el diagnóstico previo y la respuesta individual al tratamiento.

El riesgo de la fecundación múltiple

Uno de los aspectos que más dudas genera —y que motiva a este reportaje— es la posibilidad de embarazos múltiples. Esto puede ocurrir de dos maneras:

Por transferencia de más de un embrión. Durante años, fue habitual transferir dos o más embriones al útero para aumentar las probabilidades de éxito, lo que elevaba considerablemente el riesgo de mellizos o trillizos.

Durante años, fue habitual transferir dos o más embriones al útero para aumentar las probabilidades de éxito, lo que elevaba considerablemente el riesgo de mellizos o trillizos. Por respuesta excesiva a la estimulación, en tratamientos de baja complejidad como la inseminación artificial, donde madurar varios óvulos de forma simultánea puede derivar en más de una fecundación espontánea dentro del cuerpo.

Los embarazos múltiples, aunque para algunas familias puedan parecer una noticia doblemente feliz, conllevan riesgos médicos mayores tanto para la gestante como para los bebés: parto prematuro, bajo peso al nacer, preeclampsia y mayor necesidad de cuidados neonatales intensivos, entre otros.

Por esta razón, la tendencia médica internacional de las últimas décadas ha sido clara: reducir el número de embriones transferidos. Hoy, en la mayoría de los casos y especialmente en pacientes jóvenes con buen pronóstico, se recomienda la transferencia de un único embrión (conocida como eSET, por sus siglas en inglés), seleccionado tras estudios de calidad embrionaria.

Síndrome de hiperestimulación ovárica

Además del riesgo de embarazo múltiple, la estimulación hormonal puede derivar en el síndrome de hiperestimulación ovárica (SHO), una respuesta exagerada de los ovarios a la medicación. En sus formas leves provoca hinchazón abdominal y molestias; en casos graves —poco frecuentes pero posibles— puede requerir hospitalización.

Los especialistas insisten en que un seguimiento cercano del ciclo, con controles ecográficos y hormonales frecuentes, es la principal herramienta para prevenir esta complicación y ajustar el tratamiento a tiempo.

¿Qué debes saber?

Antes de iniciar un proceso de estimulación ovárica, los profesionales de la reproducción asistida suelen recomendar tener en cuenta varios factores:

La edad importa, y mucho. La cantidad y calidad de los óvulos disminuye con los años, lo que afecta directamente a las probabilidades de éxito y a la dosis de medicación necesaria. No todos los protocolos son iguales. Existen distintos esquemas de estimulación (protocolo largo, corto, con antagonistas, entre otros) que el equipo médico elige según cada caso particular. El impacto emocional es real. Las inyecciones diarias, las visitas frecuentes a la clínica y la incertidumbre sobre el resultado son parte del proceso, y muchos centros ofrecen apoyo psicológico durante el tratamiento. Los costos y la cobertura varían. Según el país y el sistema de salud, estos tratamientos pueden estar parcial o totalmente cubiertos, o requerir una inversión considerable de bolsillo. Transferir un solo embrión no reduce las probabilidades de éxito acumuladas, ya que los embriones sobrantes de buena calidad pueden congelarse para intentos posteriores.

Una decisión informada

La estimulación ovárica y las técnicas de fecundación asistida han transformado la manera en que miles de personas construyen sus familias. Pero, como en cualquier intervención médica, los beneficios vienen acompañados de riesgos que deben conocerse y sopesarse junto a un equipo especializado.

Informarse sobre las opciones disponibles, hacer las preguntas necesarias al equipo médico y entender que cada cuerpo responde de manera distinta son pasos clave para transitar este camino con mayor tranquilidad.

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