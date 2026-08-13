Una mujer fue madre por primera vez a los 62 años: cómo logró el embarazo y qué riesgos existen

Mabel tiene 62 años y acaba de convertirse en madre por primera vez. Su hijo David nació en San Nicolás, provincia de Buenos Aires, después de un embarazo logrado mediante reproducción asistida. El bebé pesó 2,750 kilos y, según los profesionales que acompañaron el caso, nació en buen estado de salud.

“Siempre tuve el deseo de ser madre. No me di por vencida. Soy una mujer de mucha fe. Oraba, ponía mi mejor energía y sentía en mi corazón que iba a ser madre”, contó, emocionada, desde la clínica.

El caso llamó la atención por la edad de la mujer y volvió a poner el foco sobre una posibilidad que la medicina reproductiva hizo cada vez más visible: llevar adelante un embarazo después de la menopausia.

Cómo logró Mabel quedar embarazada a los 62 años

El tratamiento estuvo a cargo del especialista en medicina reproductiva Matías Colabianchi, quien explicó que el embarazo se consiguió mediante embriodonación. Esto significa que el embarazo no se logró con óvulos propios de Mabel.

#Noticia? | Mujer de 62 años se convierte en madre en Argentina



Mabel, una mujer de 62 años de San Nicolás de los Arroyos, dio a luz a su primer hijo, David, mediante una cesárea en el Hospital San Felipe.



El embarazo fue posible gracias a un tratamiento de fecundación in? pic.twitter.com/0ydAcM5ufd — Canal TRO (@CanalTRO) August 13, 2026

La reproducción asistida permite transferir un embrión al útero incluso después de la menopausia, siempre que la persona pueda llevar adelante la gestación y supere las evaluaciones médicas correspondientes.

De todos modos, más allá de la posibilidad de un mujer de llevar adelante un embarazo con un embrión donado o con óvulos de alguien más joven, los riesgos existen y son importantes. Entre los problemas que aparecen con mayor frecuencia se encuentran los trastornos hipertensivos, diabetes gestacional, partos mediante cesárea y determinadas complicaciones perinatales.

La American Society for Reproductive Medicine advierte que la edad materna avanzada se asocia con mayor riesgo de hipertensión, diabetes gestacional, cesárea y otras complicaciones obstétricas, incluso cuando se utilizan óvulos o embriones de donantes más jóvenes.

Es decir, utilizar un óvulo joven puede resolver buena parte del problema reproductivo relacionado con la calidad del óvulo, pero no rejuvenece el organismo de la persona que lleva adelante el embarazo. Por eso estos tratamientos requieren evaluaciones individualizadas, un seguimiento estricto e información clara sobre los riesgos que implica la decisión.

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¿Cada vez hay más mujeres que son madres a edades avanzadas?

Sí, la medicina reproductiva está modificando los límites tradicionales de la maternidad. La donación de óvulos, la donación de embriones y otras técnicas permiten conseguir embarazos que décadas atrás no habrían sido posibles.

Pero, aún así, ser madre después de los 60 es bastante excepcional. Es lo que algunos llaman “gerontomaternidad” y que habla de un fenómeno que no está excento de debates éticos y médicos en torno a los límites de la reproducción asistida.

Cuál fue la mujer de mayor edad en dar a luz

El caso de Mabel está lejos del récord mundial. La mujer de mayor edad de la que existe un caso ampliamente documentado de parto es la india Erramatti Mangayamma, quien en septiembre de 2019 dio a luz a gemelas a los 74 años, después de quedar embarazada mediante fertilización in vitro. Su médico aseguró que presentó un certificado de nacimiento que acreditaba esa edad.

Mangayamma y su esposo llevaban décadas intentando tener hijos. El embarazo se consiguió mediante reproducción asistida y las niñas nacieron por cesárea en el estado de Andhra Pradesh, India. El caso provocó además un fuerte debate médico: el Consejo Indio de Investigación Médica llegó a cuestionar a la clínica por haber realizado un tratamiento de fertilidad a una paciente de esa edad.

Existe, sin embargo, una diferencia entre el caso de mayor edad reportado y el récord oficialmente reconocido por Guinness World Records. Guinness continúa identificando como récord verificado a la española María del Carmen Bousada Lara, quien tenía 66 años y 358 días cuando dio a luz a los gemelos Christian y Pau en Barcelona, el 29 de diciembre de 2006, tras un tratamiento de fertilización in vitro con óvulos donados.

Respecto al récord de concepción natural, es muy diferente: Guinness reconoce a la británica Dawn Brooke, que concibió naturalmente y tuvo un hijo a los 59 años en 1997.

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