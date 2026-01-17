Nueva realidad de la maternidad soltera: fertilización in vitro marca récord en número de madres mayores de 40 años

El número de mujeres solteras que deciden tener hijos ha crecido considerablemente en los últimos años, con un notable aumento del 250% en el número de mujeres no casadas en sus 40 años que han dado a luz en la última década. Esto refleja un cambio en las prioridades sociales y personales de las mujeres jóvenes.

La fertilización in vitro (FIV) se ha convertido en una opción viable y accesible para muchas mujeres solteras.

En la actualidad, aproximadamente 100,000 nacimientos al año en EE.UU. se producen a través de FIV, lo que representa un aumento significativo en su uso desde su introducción en 1981.

Historias de maternidad soltera

Laura Terry y Kate Snyder son ejemplos de este fenómeno. Ambas han optado por la FIV y han tenido sus hijos en sus 40 años, desafiando las percepciones tradicionales sobre la maternidad.

Laura Terry: un enfoque metódico. Laura, con un doctorado en biología celular, tomó decisiones informadas sobre su camino a la maternidad. Comenzó su proceso de FIV a los 39 años y logró concebir a sus dos hijas, Eleanor y Margaret, en sus primeros intentos, lo que describe como una bendición. “Para mi cumpleaños número 39, compré un frasco de esperma de donante”, dijo Terry a National Public Radio (NPR), porque no le interesaba salir con alguien, casarse ni tener pareja. Fue su opción y la tomó. “Nunca había oído hablar de ser madre soltera por decisión propia”, agregó Laura, quien ahora tiene 44 años.

Kate Snyder: rompiendo estigmas. Kate, que comenzó su proceso de maternidad en sus 40 años, encontró liberador separar la idea del padre de su hijo de la persona con quien se asocia románticamente. Su experiencia resalta cómo la presión social en torno a la maternidad ha evolucionado. Hoy tiene 48 años y es madre de una niña de 2 años.

Desafíos de ser madre soltera

A pesar de sus éxitos, Terry y Snyder enfrentan desafíos significativos, como las exigencias físicas de la maternidad y el estigma social. A menudo son responsables de tomar decisiones críticas sin el apoyo constante de una pareja.

Las interacciones con la comunidad pueden ser incómodas. Terry experimentó una reacción desconcertante de un vecino tras mencionar su situación familiar, lo que refleja la falta de aceptación de estas nuevas estructuras familiares.

Cada vez más, las mujeres optan por ser madres solteras por elección, impulsadas por la búsqueda de independencia y el deseo de tener una familia, adaptándose a las nuevas realidades sociales. La comprensión y aceptación de estas nuevas dinámicas familiares están evolucionando, pero aún queda camino por recorrer.

Claves de la fertilización in vitro

La fertilización in vitro es un procedimiento clave en reproducción asistida que implica extraer óvulos, fecundarlos en laboratorio y transferir embriones al útero. Sus claves de éxito radican en la calidad embrionaria, la sincronización endometrial y un estilo de vida saludable. A continuación, se detallan los aspectos fundamentales.

Etapas principales. El proceso comienza con estimulación ovárica mediante hormonas para madurar múltiples óvulos, seguida de su extracción por punción folicular guiada por ecografía. Los óvulos se fecundan con espermatozoides mediante inseminación convencional o ICSI (inyección intracitoplasmática de espermatozoide), y los embriones se cultivan hasta el estadio de blastocisto. Finalmente, se transfiere uno o más embriones euploides al útero receptivo, idealmente sincronizado hormonalmente.

Factores de éxito. La calidad del embrión es crucial: priorizar blastocistos euploides del día 5 eleva las tasas de implantación. La sincronización endometrio-embrión evita desajustes hormonales post-estimulación, mejorando la receptividad. Pruebas genéticas preimplantacionales (PGT) detectan anomalías cromosómicas para seleccionar embriones viables.

Consejos prácticos. Mantener peso equilibrado, evitar tabaco y alcohol, y reducir estrés potencian resultados. Elegir clínicas con experiencia y monitoreo ecográfico continuo es esencial. Comunicar abiertamente con el equipo médico optimiza cada ciclo.

