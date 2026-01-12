En aras de más privacidad: pruebas de enfermedades de transmisión sexual en el hogar ofrecen nuevas opciones

Se han introducido pruebas caseras que permiten detectar infecciones comunes como la gonorrea, la clamidia y la tricomoniasis. Estas pruebas, que incluyen kits para el virus del cáncer cervical, han sido aprobadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) y ofrecen la conveniencia de ser utilizadas en el hogar.

En 2025, la FDA aprobó la primera prueba casera que puede detectar tres infecciones comunes en las mujeres, así como el primer kit casero para el virus que causa el cáncer de cuello uterino; mientras a final del mismo año dio el visto bueno del lanzamiento de dos medicamentos diferentes para la gonorrea.

Es una tendencia que los expertos esperan que mantenga la presión a la baja sobre las tasas de infección en Estados Unidos, observa Associated Press (AP).

Tecnología a la mano

En este sentido, Visby Medical ha lanzado un test que combina el análisis de orina con un hisopo vaginal y un dispositivo electrónico que envía los resultados a una aplicación en línea. Este proceso puede llevar tan solo seis horas.

La prueba, que cuesta $150 dólares, también incluye una consulta de telesalud con un proveedor médico que puede discutir los resultados y recetar antibióticos u otros medicamentos, si es necesario.

Esto significa un cambio, ya que antes una enfermera o un médico tenían que recolectar una muestra, enviarla a un laboratorio, obtener los resultados y luego programar una cita de seguimiento para analizarlos.

“Muchos pacientes son muy difíciles de rastrear y muchos de ellos, si tienen un resultado positivo en la prueba, nunca reciben tratamiento y se pierden durante el seguimiento”, dijo a AP el Dr. Gary Schoolnik, quien es director médico de Visby Medical y profesor emérito de la Facultad de Medicina de Stanford.

La FDA dio aval a la prueba de Visby basándose en los resultados de un estudio que detectó correctamente las tres infecciones con una precisión del 98% o superior, esto es similar a las pruebas realizadas en hospitales y centros de salud.

Sin embargo, hay otros iniciativas como el kit de prueba de Teal Health para el VPH, virus que causa el cáncer de cuello uterino, que no son totalmente domésticas. El Teal Wand de la compañía permite a las mujeres recolectar su propia muestra vaginal, que luego se coloca en un tubo y se envía a un laboratorio para su procesamiento.

Nuevos medicamentos para la gonorrea

La FDA aprobó recientemente dos nuevos tratamientos orales para la gonorrea, marcando una innovación importante en una condición que ha desarrollado resistencia a muchos antibióticos existentes.

Consumirlos por vía oral supone una gran ventaja respecto del tratamiento estándar actual: una inyección del antibiótico ceftriaxona.

Nuzolvenc, desarrollado mediante una colaboración público-privada, se presenta en gránulos solubles en agua. Mientras que Bluejepa, de GlaxoSmithKline, es una tableta que también está aprobada para tratar infecciones del tracto urinario.

Es de hacer notar que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) recomendaron anteriormente otro medicamento, la azitromicina oral, junto con la ceftriaxona inyectable, pero eliminaron la píldora de sus recomendaciones después de que aparecieron señales de que la gonorrea se estaba volviendo resistente a ella.

Con el aumento de la resistencia a los antibióticos, la disponibilidad de nuevos tratamientos es crucial para manejar la gonorrea de manera efectiva y segura.

Tendencias en las tasas de infección

Aunque las tasas de enfermedades de transmisión sexual (ETS) han aumentado en años anteriores, datos provisionales para 2024 sugieren una disminución continua en los casos de gonorrea y clamidia entre adultos.

Expertos señalan que el cambio en el comportamiento sexual entre los jóvenes y el aumento del uso de tratamientos preventivos han contribuido a esta tendencia positiva, aunque se expresa preocupación por los costos de los nuevos tests y medicamentos.

A pesar de los avances, la reducción de fondos a las agencias de salud pública podría impactar el acceso y la atención en salud sexual para poblaciones vulnerables, haciendo urgente la necesidad de protección y apoyo en este campo.

