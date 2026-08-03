Consumir menos azúcar durante el embarazo puede reducir el riesgo de desarrollar demencia

Un estudio reciente de la Academia Estadounidense de Neurología muestra que limitar el consumo de azúcar en la primera infancia puede disminuir el riesgo de desarrollar demencia hasta en un 23%. El Dr. Marc Siegel destaca la importancia de estos hallazgos en la salud pública.

El estudio, publicado en la revista Neurology, se realizó a través del análisis de historiales médicos de más de 64,000 personas en el Reino Unido, que nacieron antes y después del racionamiento de azúcar en 1953.

El mismo, entre sus resultados, mostró que:

Exposición limitada al azúcar antes del nacimiento y durante el primer año de vida se asocia con un 21% menos de riesgo de demencia.

Continuar limitando el azúcar hasta los dos años reduce el riesgo en un 23%.

Las personas con menor exposición al azúcar desarrollaron demencia 2.6 años más tarde.

Recomendaciones y advertencias

Consejos de expertos. Mientras que el estudio proporciona información valiosa, los expertos como Dariush Mozaffarian señalan que se deben considerar múltiples factores que pueden influir en los resultados.

Alimentación saludable. Expertos subrayan la importancia de que las mujeres embarazadas mantengan una dieta saludable, rica en alimentos mínimamente procesados y evitando el azúcar excesivo.

Limitaciones del estudio

Aunque los resultados son significativos, y son resaltados por expertos, el estudio presenta limitaciones en su metodología, como el uso de indicadores históricos de consumo de azúcar y la imposibilidad de establecer una relación causa-efecto directa. Se necesita más investigación para validar estos hallazgos.

“Me impresiona la creatividad de los investigadores, que han reunido información de décadas para analizar esta cuestión, pero las conclusiones no son convincentes”, declaró a Fox News Digital Dariush Mozaffarian, director del Instituto Food is Medicine de la Universidad de Tufts, quien no participó en el estudio.

Explicó el experto que es probable que existan muchos otros factores que difieran entre las personas nacidas durante y después de la guerra, como lo son la nutrición general y la ingesta calórica, lo que crea dificultad para saber si el azúcar por sí sola explica la diferencia.

Ingesta de azúcares en niños pequeños

En general, las recomendaciones para niños pequeños son:

Menores de 2 años: evitar por completo los azúcares añadidos.

evitar por completo los azúcares añadidos. Desde los 2 años en adelante: procurar que el azúcar libre o añadido sea menos del 10% de las calorías diarias, y mejor aún por debajo del 5% .

procurar que el azúcar libre o añadido sea de las calorías diarias, y mejor aún . Como referencia práctica, varias guías sitúan el límite alrededor de 25 g al día de azúcar añadida para niños mayores de 2 años.

Además, conviene limitar especialmente bebidas azucaradas, dulces y productos ultraprocesados, porque suelen aportar mucho azúcar sin valor nutricional relevante.

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