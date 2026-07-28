Más preocupación para los padres: 4 de cada 5 alimentos para niños pequeños son ultraprocesados

Investigaciones recientes revelan que el 80% de los alimentos dirigidos a niños pequeños en Estados Unidos son ultraprocesados. Este hallazgo proviene de un análisis de más de 2,700 productos en supermercados, lo que plantea serias preocupaciones sobre las opciones saludables disponibles para los padres.

Además, casi la mitad de estos productos no cumplen con los estándares nutricionales establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para niños de 6 a 36 meses.

La investigadora principal del estudio, Erin Hudson, médico postdoctoral del departamento de pediatría del Hospital Infantil de Los Ángeles, señala que muchos de estos alimentos contienen altos niveles de azúcar y sodio que no son evidentes a simple vista para los padres en los pasillos del supermercado, recogió CNN.

Consecuencias nutricionales

El estudio sugiere que los ultraprocesados desplazan a opciones más nutritivas. Jane Houlihan, experta en nutrición y directora de investigación de Healthy Babies Bright Futures, advierte que la alta ingesta de estos productos puede limitar el consumo de alimentos saludables, afectando el desarrollo físico y cognitivo de los niños en sus primeros mil días de vida.

“El problema no radica solo en lo que contienen estos alimentos ultraprocesados ​​con alto contenido de azúcar y sal, sino en los nutrientes que desplazan”, afirmó Houlihan.

Los purés de frutas y las barritas de avena son ejemplos de alimentos con alto contenido de azúcar; los platos preparados de macarrones con queso y las salchichas de pavo tenían un alto contenido de sodio y grasa; y los bocadillos de mantequilla de cacahuete tenían un alto contenido de sodio, grasa y calorías, hallaron los investigadores, reseñó CNN.

Lo más grave, subrayan expertos, es que los hábitos alimenticios se forman durante la infancia. El consumo excesivo de productos ultraprocesados puede llevar a una preferencia por alimentos azucarados y artificiales, lo que podría perjudicar la elección de opciones más nutritivas en el futuro.

“Es probable que un niño pequeño que se atiborra de golosinas de frutas, yogur azucarado, galletas y barritas energéticas coma menos cereales integrales, verduras, legumbres y otros alimentos más saludables”, escribió Houlihan en un correo electrónico.

Estrategias de padres para la elección de alimentos

Ante la falta de regulaciones, los expertos recomiendan que los padres lean detenidamente las etiquetas nutricionales y eviten productos con altos niveles de azúcares añadidos y grasas saturadas.

Hudson, quien presentó los resultados preliminares de la investigación en la reunión anual de la Sociedad Estadounidense de Nutrición, sugiere que los padres preparen comidas en casa cuando sea posible, priorizando frutas y verduras enteras sobre purés y snacks ultraprocesados.

Industria alimentaria se defiende

La Asociación de Marcas de Consumo defendió la variedad de productos disponibles, insistiendo en que ofrecen opciones seguras y asequibles.

Sin embargo, la investigación sugiere que los alimentos dirigidos a los niños deben ser objeto de un análisis más riguroso para proteger su salud.

Prevención de riesgos a largo plazo

Los especialistas indican que, hasta que existan pautas federales más estrictas, es vital que los padres se informen y realicen elecciones alimenticias conscientes.

La promoción de dietas equilibradas y la preparación de alimentos frescos en casa son pasos clave para mejorar la salud de los niños pequeños y fomentar hábitos saludables a largo plazo.

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